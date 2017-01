La salud del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, condenado preso en la Agrupación Especializada, se encuentra bastante deteriorada y sus abogados defensores aseguran que, si no lo trasladan a una clínica pronto, podría morir. “Los doctores confirman que tendrá un desenlace poco deseable para cualquiera. Él (Jarvis) tiene una dolencia que afecta directamente el sistema de riego y oxigenación de cerebro”, dijo a ABC Cardinal Laura Casuso, una de las abogadas defensoras del narcotraficante. Estas declaraciones surgen luego de que la junta médica ordenada por la justicia concluyera que Pavão debe abandonar su sitio de reclusión, la Agrupación Especializada, para ser tratado en una clínica, privada por recomendación de la defensa. La letrada asegura que se encuentra con un problema de salud agudo y delicado, que se complicó durante su estadía en la Agrupación Especializada. Jarvis había sido trasladado de la Penitenciaría de Tacumbú luego de vivir por varios años en una celda de lujo, con televisor, una sala para recibir visitas, ropa de marca, equipos deportivos y zona de entretenimiento, etcétera. “Es fácil para cualquier ser normal entender que la falta de oxigenación a nuestro cerebro es causante inminente de una muerte”, agregó Casuso. Afirma que, tras su llegada a la Agrupación, se interrumpió el tratamiento que llevaba. “Se le hace algún tipo de medicación paliativa para las apneas respiratorias y convulsiones, pero no la dolencia de base”. Dice que necesita atención las 24 horas del día; por ello, no debe ser trasladado a ningún otro reclusorio, sino directamente a una clínica. “Está condenado, pero eso no le hace perder su condición de ser humano. Esta totalmente avalado el derecho a la preservación de la vida garantizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No porque está condenado podemos dejar que muera”. Afirma que su defendido no tiene ninguna intención de fugarse de Paraguay; además, sostiene que no cuenta con tres condenas en Brasil, sino una sola de 17 años, la cual está compurgando en nuestro país por un pedido de la justicia brasileña. Agregó que eso explica por qué no fue beneficiado con la libertad condicional, a la cual debería haber accedido hace más de dos años. “El pedido de Brasil hace inviable que tenga prisión domiciliaria”, indicó. Por su parte, Jorge Prieto, otro de los abogados del narco, afirma que los estudios que requiere no son simples, sino que llevan muchas horas y algunos incluso deben hacerse mientras duerme naturalmente, momento en que sufre las convulsiones o tiene episodios de falta de oxígeno. “No se puede dar permiso por horas. El tratamiento que él necesita es de largo tiempo y debe ser en un lugar adecuado”, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color. Coincide en afirmar que su lugar de reclusión fue la causante de que su estado de salud se agrave hasta este punto. “Él no sale ni al sol. Esa es la situación en la que está”, finalizó. Fuente: ABC Color