Entre los denunciantes se encuentran la chilena Nicole Cofré, el diputado liberal Asa González y el concejal asunceno Carlos Arregui; este último declarará el lunes. Hoy comparecerán 11 personas. Pese a la ola de presentaciones, las oficinas fiscales procesaron hasta el momento unas 51 denuncias y se está llamando a los denunciantes para que declaren en el transcurso de los días. El fiscal Alcides Corvalán, quien interina en la causa de las planillas falsas hasta el 31 de enero en reemplazo de Ángel Ramírez, indicó que hoy declararán 11 personas, entre ellas, las ex alumnas del Colegio Ravasco que integran un equipo de hándbol, cuya lista fue copiada tal cual en una planilla. También fue llamada a declarar la esposa de un funcionario de la oficina del senador Mario Abdo Benítez, Yenny Mendoza. Esto tendrá lugar desde las 7.30 horas. Corvalán relató que las firmas que se hallan en las planillas deben ser peritadas y para ello se deberá constituir de vuelta el equipo fiscal en la ANR para retirar las planillas originales o bien se verá el mecanismo a utilizar. El laboratorio forense tiene a su cargo hacer el peritaje de la firma, verificando el cuerpo de la escritura a los efectos de saber si es una firma falsa. "Evidentemente estamos ante firmas falsas, por eso es que la gente denuncia ", dijo Corvalán, quien agregó que se precisa siempre de un informe técnico. Hasta el momento, la Fiscalía cuenta con 1.024 planillas donde se encuentran las firmas de los 1.142 fallecidos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral ya corroboró el viernes pasado. Además se halló la planilla con la firma de la ciudadana chilena Nicole Cofré, quien es la primera denunciante en esta causa penal y ya prestó declaración. El martes, los fiscales Ramírez y Fabián Centurión estuvieron en la ANR, de donde retiraron las planillas originales con las firmas falsas. El fiscal Corvalán añadió que las denuncias realizadas en otras unidades fiscales se están centralizando en la sede número 1 y "no complica en nada eso". Añadió, no obstante, que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, deberá definir el mecanismo de trabajo en los casos que se denuncien en el interior del país, ya que se estableció que los denunciantes deben declarar en la sede donde hacen oficina los fiscales designados, es decir, en Asunción. Un solo caso. Hasta el momento, la única firma que se verificó es la de Nicole Cofré, cuyo resultado aún no está disponible en la Fiscalía. Además se solicitó un informe a la ANR sobre el responsable de la firma. También están en peritaje las firmas falsas de los difuntos que aparecieron entre los que solicitan la enmienda. El fiscal Centurión había mencionado que la ciudadana chilena Cofré era la única que acudió a la sede fiscal. No obstante, ya hay más de 200 denuncias esperando a ser atendidas por el equipo fiscal. Ayer, la sede recibió un total de 30 denuncias, por lo que la cifra va en aumento. Entre los denunciantes se encuentra el diputado liberal Asa González y el concejal asunceno Carlos Arregui. Este último declarará el lunes y el diputado indicó que hoy brindará una conferencia de prensa sobre su caso, en San Juan Bautista, en compañía del senador Fernando Silva Facetti. Añadió que el lunes fijará la fecha de una audiencia. El TSJE corroboró que más de 70.000 firmas presentadas por la ANR corresponden a niños, muertos y presos.