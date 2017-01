Tributación considera inadecuada una guerra mediática, pero se extiende la nebulosa sobre los cambios a implementar; se sabe cuándo iniciar las retenciones de los ingresos, pero no cuándo devolverlos La viceministra de la SET, Marta González, consideró ayer inadecuada una guerra mediática entre la Administración Tributaria y los empresarios y tributaristas que cuestionan las nuevas reglas del IRP, y pidió a los mismos presentar sus recomendaciones a la institución. Aseguró que los cuestionamientos y los críticos "son recurrentes", pero que la Administración Tributaria recibió solo una consulta oficial. "A una semana de haber puesto a consideración de la ciudadanía (el formulario), hemos recibido una sola consulta al correo electrónico. Sería inadecuado empezar a responder mediáticamente", expresó en contacto con la 1080 AM. "Estamos leyendo los comentarios, pero reitero, estamos aguardando que esto se haga responsablemente presentando a la institución las observaciones", añadió. En tierra de nadie. Consultada respecto al polémico mecanismo de devolución de las retenciones que se empezarán a hacer a los contribuyentes sobre sus ingresos desde julio, la viceministra González se limitó a decir que sigue el estudio al respecto. Indicó que se está analizando la posibilidad de devolver lo retenido en un plazo máximo de un mes, solo en los casos en los que ese saldo sea a favor del contribuyente. Remarcó que como no se podrán hacer los reembolsos mediante créditos fiscales, estudian hacerlo en efectivo, aunque eso dependería del presupuesto vigente. Adelantó que recién en marzo sacarían una reglamentación. Los principales cuestionamientos de tributaristas y empresarios apuntan a que los nuevos cambios y la presentación del nuevo formulario estarían limitando las inversiones de los contribuyentes. Los expertos alegan que el fisco está empujando a las personas alcanzadas por el IRP a endeudarse con el sector financiero, ya que solo se permite deducir las inversiones hechas con los ingresos de ese ejercicio fiscal. Mientras que las inversiones que sobrepasan los ingresos anuales del contribuyente, solamente pueden ser financiadas con préstamos para ser deducibles, no pudiendo utilizar efectivo o utilidades de los años anteriores. Asimismo, para que las facturas del exterior puedan ser consideradas como gastos, estos papeles deben ser pagados con tarjetas de crédito o giros de entidades radicadas en el país. Esto, sin contar con que deben ser legalizadas por el consulado paraguayo en esos países para que sean válidas. Los tributaristas y empresarios aseguran que ninguna normativa es retroactiva y adelantaron una batería de acciones judiciales para frenar los nuevos cambios que pretende implementar el Gobierno.



Fuente: Ultima Hora