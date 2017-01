"La problemática de hoy en día en cuanto a la alimentación del niño y del adolescente radica en que los mismos no están teniendo una educación alimentaria adecuada y tampoco están teniendo ejemplos en los buenos hábitos" Esto señaló la Lic. Fátima Gamarra, nutricionista, profesora de método pilates, entrenadora física y de baile en el Parque de la Salud del IPS.



De ahí la importancia y la iniciativa de educar a los padres para que sepan como alimentar a sus hijos que están en edad escolar y sobre todo de crecimiento, ya que, una rica y nutritiva alimentación influyen en el desarrollo en sus actividades físicas así como en la parte psicológica y social.



Con relación al consumo de la comida rápida o más conocida como comida chatarra comentó que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuenta con una regulación pero que igualmente no se está tomando en cuenta las recomendaciones en su aplicación para beneficio de los niños y adolescentes.



Es importante que los padres controlen las meriendas que sus hijos llevan a las escuelas y colegios para que de una manera u otra no elimine sino que esas comidas sean consumidas en ocasiones especiales (días festivos) y no de rutina.



Aconseja que en la heladera del hogar no deben faltar lácteos en todas sus variedades por su alto valor en calcio, frutas y verduras como también los cereales que aportan energía.



Según estadísticas, actualmente, se registran niños con sobrepeso que no están acordes a la edad, talla ni la estatura, lo que se convierte en una preocupación social, ya que, desde temprana edad los menores son inducidos por las publicidades de la sociedad de consumo a consumir alimentos no saludables.



En el hogar se empieza a aprender los hábitos alimenticios que luego van cambiando de acuerdo a las actividades que uno va desarrollando pero básicamente las bases de una buena alimentación se sostienen en la familia y luego en los centros de enseñanza.



También mencionó sobre el entrenamiento de pilates que es de acondicionamiento y reacondicionamiento físico porque tiene múltiples propiedades para la salud. Lo que hace es recuperar la movilidad articular, fortalecer los músculos, enfatizando, en forma especial en la zona abdominal, protege la columna vertebral de lesiones, rehabilita lesiones, mejora el drenaje linfático como la circulación sanguínea, reeducación postural.



Las evaluaciones nutricionales con la Lic. Fátima Gamarra son por las tardes 15:00 a 20:00 horas y las clases de pilates los días lunes, miércoles y jueves de 17:00 a 18:00 horas en el Parque de la Salud. Fuente: prensa IPS