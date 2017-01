Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aclararon que no existe irregularidad alguna en la carga que realizaron sus funcionarios con relación a las planillas proenmienda presentadas por el Partido Colorado, por lo que descartaron adulteración alguna de los documentos. Fausto Von Streber, director de informática de la Justicia Electoral, comentó que iniciaron una investigación interna ante la denuncia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) contra la funcionaria Paula Vera, cuyo padrastro es el dirigente de Colorado Añetete Osvaldo Benegas, y por lo tanto muy cercado a Mario Abdo Benítez. Según el presidente de la seccional 37, Nelson Mora, esta joven fue la encargada de cargar 26 planillas craneadas dentro TSJE. El funcionario dijo que es falsa la denuncia, ya que al concluir su investigación no hallaron adulteraciones en cuando a las planillas cargadas por la citada trabajadora, quien se encargó de publicar 2.984 registros. “Nosotros no detectamos anomalías”, resaltó. “Ella cargó sin saber que había 36 muertos en sus planillas, porque ella se encargó solo de subir y otro departamento fue el encargado de analizar si estaban en regla”, explicó Von Streber. En charla con la 780 AM, el director de informática del TSJE manifestó que durante la mañana de este martes se reunieron con los ministros de la institución y comentó que estos serán los que tomarán las determinaciones en este caso. Fuente: Hoy.com.py