Doña Obdulia Florenciano, madre del suboficial Edelio Morínigo, se declaró ya en estado de desesperación debido a la falta de noticias de su hijo, quien lleva secuestrado 944 días. Recordó que ni siquiera recibió prueba de vida alguna. Días atrás, la madre del suboficial Edelio Morínigo, quien está secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo desde hace 994 días, expresó esta mañana su desesperación por no recibir noticias de su hijo. Obdulia Florenciano contó en contacto con ABC Cardinal que esta semana visitará a la familia de Félix Urbieta, pues la hija de Félix, otro retenido por el EPP, pidió también prueba de vida de su hijo ayer. La madre expresó su esperanza y deseo de recibir alguna información de su hijo a través de los Urbieta. Por otra parte, lamentó los comentarios y habladurías de algunos ciudadanos, quienes le dicen que su hijo seguro ya forma parte del EPP y por ese motivo no regresa a casa. “Es doloroso porque no entienden que su situación es diferente: por él no piden plata ni reparto de víveres, sino la liberación de presos”, manifestó doña Obdulia. Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno para rescatar a Edelio, su madre acudió ayer al presidente de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo, y al senador Arnoldo Wiens para pedir ayuda y obtener datos sobre su hijo. Añadió que no callará y que el 5 de febrero su familia en Arroyito dará una conferencia de prensa para revelar informaciones que ellos manejan. Fuente: ABC Color