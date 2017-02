Página web del IPS permite verificar si ya estás enrolado



En virtud a brindar mejores servicios a los asegurados, el Instituto de Previsión Social, pone a disposición en su página web institucional www.ips.gov.py < http://www.ips.gov.py > la opción de verificación si está o no enrolado.



En el link de consulta del asegurado, ubicado al margen superior derecho de la página web, se introduce el número de cédula del asegurado y al ingresar se accede a todos los datos del mismo acerca de sus aportes, beneficiarios y si ya está o no enrolado con sus huellas dactilares (al margen derecho).



Con esto, el asegurado, puede verificar si ya realizó o no este importante procedimiento anteriormente de tal manera a evitar nuevamente acudir a los centros de atención para el enrolamiento requerido.