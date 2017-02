Aunque aún no dan fecha para la presentación del proyecto de la reelección vía enmienda, el senador Gustavo "Pipo Alfonso aseguró que cuando lo hagan tendrán una cantidad “holgada” de votos a favor. Insistió en la gravedad de las “amenazas” contra Cartes. “A pesar del ambiente sombrío instalado por el grupete antirreelección que constantemente hace serias amenazas contra nosotros, seguimos preparando el proyecto de enmienda constitucional”, manifestó esta mañana el senador Gustavo “Pipo” Alfonso. Según el parlamentario, el Frente Guasu y el Partido Liberal están “afinando” los detalles de la presentación. No obstante, para el senador, la cantidad de votos a favor con las que sesionarán no serán justas, sino totalmente “holgadas”. Con respecto a la posibilidad de anular la sesión del 25 de agosto, el senador dijo que no se puede anular algo que no existe. “Estamos recibiendo constantes asesoramientos de profesionales del derecho, tanto nacionales como internacionales. Lo que se hizo el 25 fue un teatro fallido, mal concebido”, cuestionó en contacto con ABC Cardinal. Por otra parte, Pipo Alfonso dijo que los disidentes constatemente amenazan a los oficialistas con que habrá violencia e las calles y la sesión terminará mal, además de intentar eliminar al Ejecutivo “por cualquier vía”. Igualmente, insistió en la gravedad de los supuestos planes de atentar contra la vida de Horacio Cartes que se revelaron mediante conversaciones en un grupo de WhatsApp. Fuente: ABC Color