"Si los padres fuman, entonces, los niños también van a fumar" señaló la Dra. Alicia Alcaraz, neumóloga pediátrica del Hospital Central.

Refirió que es cotidiano que los padres digan a sus hijos andá comprame cigarrillos. "Cuanto más chicos somos más fácil es engancharse y producir adicción", sostuvo la profesional.



Entonces, el niño es cada vez más fumador pasivo. Los padres no cuidan ni respetan a sus hijos porque fuman en un intramuro donde queda impregando el humo que por más que se ventile el ambiente igual queda en las cortinas, ropas, cabellos, en fin, no sale y es absorvido por los niños.

La adicción al cigarillo se produce a través de neurotransmisores que están implantados en el cerebro, la nicotina va por la sangre que se inhaló a través del cigarrillo, se encuentra con un receptor que castra exactamente la nicotina y se acostumbra produciendo lo que se llama abstinencia que necesita unirse a ese receptor para producir un placer.



"El enganche es muy fácil en las edades de los niños, púber, adolescentes hay mucha prensa, publicaciones que los atraen con promesas de volverlos más cold. Lastimosamente, los dueños y profesionales en marketing de las grandes tabacaleras juegan a fuego al ofrecer un producto que mata, afirmó la galena.

Dijo, que el que vende tabaco se dirige a un público que desconoce los efectos nocivos de fumar, más bien se fijan en atraerlos sin darle la importancia del alcance trascendental que puede producir consumirlo.



La Dra. Alcaraz manifestó que tenemos que hacer campañas masivas de prevención, ya que, la peor escoria silenciosa es el tabaco. Debemos tomar conciencia y abrirnos al conocimiento de los efectos nocivos del tabaco.



Resaltó que, en pocos años, todo el Paraguay va a ser enfermo pulmonar crónico que es un enfermo que no tiene chance de actividad social, ni actividad física y es un condenado a morir asfixiado. Generalmente, hace una enfermedad a parte del cáncer que ya es una enfermedad intrínseca del bronquio,

"Hoy en día, en pediatría nos preocupa que si los adultos no son sanos los niños tampoco lo serán. Los niños no tienen ejemplo, no tienen estímulo, no tienen educación, no tienen capacidad de elegir, y de esta forma vamos hacia una sociedad perdida" mencionó la Dra. Alcaraz.



También, informó que en el Hospital Central se atiende a pacientes que hacen enfermedades recurrentes de bronquitis, gatillos de asmas, que luego se convertirán en asmáticos. El cigarrillo y las infecciones son gatillantes de un paciente alérgico, es decir, ese paciente está bien hasta que huele cigarrillo o se infecta con un virus y es ahí donde manifiesta crisis asmáticas.



A su vez, es importante señalar que los cambios climáticos en hijos de padres fumadores tienen más incidencia a enfermedades respiratorias, más morbilidad, más mortalidad, sostuvo.



"Existen pacientes que a escondidas de sus padres fuman, entonces, los médicos avisamos a los padres para que ellos busquen las estrategias para paliar la situación, el control paternal ante este hábito mortal. La ayuda a tiempo en fumadores precoces es muy importante porque todavía se está a tiempo de un control" declaró.



Se contabilizan muchos niños escolares (fumadores pasivos, de padres fumadores), y entre los 11 años en adelante está el rango de los fumadores precoces activos que se estrenan en círculos de amigos, o de los cigarrillos de los padres.Se estima que, en nuestra población infantil, el 20% de varones y el 12% de mujeres adolescentes son fumadores activos.