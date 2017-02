La salud física y la mental están imbricadas. Existe una necesidad real de hacer frente a los problemas de salud mental de las personas aquejadas de enfermedades físicas crónicas, así como de prestar asistencia física a las personas con trastornos mentales mediante un proceso continuo e integrado.

Al hablar de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales, pueden desmoronarse, como un castillo de arena y verse afectadas por diferentes enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, desde que somos niños hasta la vejez. Es importante saber que nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa en qué país se viva o si se es rico o pobre.



El IPS atiende casos de depresión, estrés y ansiedad, a través de los servicios de psicología y en el centro de psiquiatría.



Consultada la Lic. Zunilda Villanueva, psicóloga del Hospital Central del IPS, sobre los aspectos de la psicología actual respondió que “los aspectos psicológicos que más sobresalen en nuestra actividad diaria son el estrés laboral que afecta tanto a hombres como a mujeres en diversas edades”

Mencionó que ante ello se realiza un tratamiento a considerar de acuerdo al terapeuta que va analizando el cuadro clínico de cada paciente.

“Actualmente tenemos más afluencia de pacientes por casos de sicosis, pánicos, miedos, depresión”, señaló la profesional.



No hay un grupo con determinadas características más expuesto a sufrir estrés. El estrés está relacionado con muchas de las principales causas de muerte tales como cáncer, enfermedades cardiacas, renales, cirrosis del hígado, enfermedades pulmonares, accidentes y suicidio.



Muchos comparan al estrés con patologías como la depresión. Pero el estrés es una respuesta normal del ser humano, mientras que la depresión es una enfermedad. No se pueden comparar.

Algunos signos físicos del estrés son: tensión muscular, manos frías y sudorosas, comerse las uñas, dolor de cabeza, disminución de energía, impotencia o anorgasma.



También se manifiestan signos psicológicos: nerviosismo, problemas de concentración y de memoria, depresión, cambios en el sueño, en la alimentación y en la vida sexual, cambios del estado de ánimo, con altibajos, incremento o inicio de consumo de drogas.

El mejor método para hacerle frente al estrés es aprender a manejar el estrés que acompaña cualquier reto; ya sea bueno o malo. El arte de manejar el estrés se va perfeccionando si se usa con regularidad, no solamente cuando se está bajo presión. Saber cómo eliminar el estrés y hacerlo durante situaciones calmadas pueden ayudar a pasar por circunstancias difíciles que puedan surgir.



Algunas sugerencias que ayudan a controlar el estrés: no sobrecargarse con actividades, ser realista, dormir bien, aprender a relajarse, cuidar el cuerpo (alimentación saludable) y los pensamientos, resolver los problemas sencillos que permitirán mejorar la salud emocional y física.

A su vez, Villanueva, dijo que en los niños existen casos particulares de trastornos de aprendizaje, otros con depresión, también casos de suicidios, que a diario acuden a la terapia en busca de ayuda.



Recomendó estar fuertemente ligados a la base de todo que es la familia, revalorizarnos en los principios humanos como la amistad, el amor, la solidaridad, el trabajo en equipo, la autoestima, en fin, tratar de que surjan nuevamente para hacer una convivencia más sana para todos.

