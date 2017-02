Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Los seis gremios docentes que aún seguían conversando con el Ministerio de Educación para que las clases inicien en fecha, el 23 de febrero, decidieron abandonar la mesa de diálogo ante la falta de respuesta a sus reclamos de aumento salarial. “Los seis gremios que estábamos negociando hemos decidido dar un paso al costado hasta tener una respuesta del gobierno”, indicó Miguel Ángel Marecos, del sindicato de directores de instituciones públicas agregando que desde la última conversación el gobierno no cedió ni un milímetro en favor del reclamos docente que es aumentar el salario entre un 12 a 15%. “Vamos a reunirnos para ver como actuamos (si nos presentamos o no para el inicio de clases), lo que si decidimos es no aceptar un caramelito”, afirmó a ABC Cardinal refiriéndose a que el gobierno insiste en que no otorgará más del 7,7% de aumento. Los mismos insisten en que simplemente no existe voluntad del gobierno para aumentar el porcentaje de beneficio salarial, ya inicialmente también dijeron no tener plata y apenas amenazaron con no iniciar las clases el 23 del corriente, el MEC “ubicó” unos G. 36.000 millones para cubrir en parte la exigencia. Remarcó que incluso propusieron que el aumento de entre el 12 o 15% se dé para todos los docentes a mediados de año mediante una ampliación presupuestaria, sin embargo tampoco prosperó. “No tuvimos la respuestas deseada, entonces nos retiramos”, finalizó. Quedan menos de 10 días para el inicio de clases y la mayoría de los gremios docentes se ratifican en no iniciar las clases el 23. En contrapartida, el MEC amenaza con descuentos a los maestros que no acudan a las aulas. Fuente: ABC color.