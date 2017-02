La fiscala Sandra Ledesma aseguró que ningún billete de bolívar venezolano desapareció luego de que el camión que transportaba una enorme carga incautada haya tumbado en San Pedro. “Es una incógnita para todos, si se perdió la plata o no. El dinero venía en bolsas, cayó a un barranco. Algunas bolsas se rompieron y fueron reemplazadas por otras. Se llevó a otro camión que continuó la marcha. De ese mismo lugar se volvió a cargar”, dijo la agente. El cargamento de 30 toneladas de billetes cayó el miércoles alrededor de las 11:00 en la rotonda Tapiracuái, distrito de Santaní, San Pedro, a la altura del kilómetro 160 de la Ruta 3, en el empalme con la Ruta 10. Provenía de Salto del Guairá. Ledesma agregó que solo intervino porque es fiscal de la zona y que el caso está a cargo de su colega Julio César Yegros, en Salto del Guairá. Aseguró que el cargamento estaba siendo custodiado por la Policía Nacional y por el Ministerio Público. Los billetes llegaron ayer cerca de las 20:00 a la sede del Banco Central del Paraguay. IDENTIFICAN A IMPLICADOS Al menos cinco miembros de la banda que escondía en Salto del Guairá las 30 toneladas de dinero venezolano fueron identificados. El grupo sería liderado por dos hermanos presuntamente dedicados también al tráfico de armas, uno de ellos ya detenido. Un informe de la Policía identifica como dueños del inmenso cargamento de dinero a los hermanos Bruno José Da Costa Amaral, de 39 años, y Andrés José Da Costa Amaral, de 37 años, alias “Andi”. El primero, quien ya está preso e imputado por lavado de dinero y asociación criminal, tiene procesos pendientes en Brasil y ya había sido detenido por la Senad en nuestro país en el año 2010, con un cargamento de armas de contrabando. Su hermano menor, en tanto, registra igualmente antecedentes en Brasil por delitos relacionados al tráfico de armas y había sido procesado antes de fin de año en Paraguay luego de que se viralizara un video en el que se lo ve disparando un arma automática. Los hermanos Da Costa Amaral, en cuya casa se encontraron los billetes, son hijos de Mirian Amaral, una concejala de Salto del Guairá y funcionaria de Aduanas hasta noviembre de 2015, según fuentes de esa institución. NO SE CAMBIA EN PARAGUAY Las casas de cambio de nuestro país no acostumbran tomar bolívares debido a que su fluctuación es muy inestable por la coyuntura de Venezuela. Representantes de casas de cambio aseguran que es difícil estimar su valor porque no sirven en el mercado local. Según Julio Viedma, gerente operativo de Cambios Yrendagué, no existe una cotización oficial del bolívar -moneda oficial de Venezuela-en el mercado de nuestro país, debido a sus fluctuaciones inestables por la coyuntura actual de dicho país. “Es muy difícil estimar un valor porque estos billetes no sirven en el mercado local”, indicó en diálogo con ABC Cardinal. Fuente: ABC Color