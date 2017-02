El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, trató nuevamente de minimizar la denuncia sobre manoseo de una mujer por parte de un sacerdote en Limpio, al calificarlo como un pecado leve. No obstante, dijo que la Iglesia Católica se siente apenada por la situación y tendrán tolerancia cero ante los actos indecorosos de los religiosos. La Conferencia Episcopal Paraguaya realizó una conferencia de prensa este jueves para anunciar el nombramiento de Pedro Collar como nuevo obispo de San Juan Bautista, Misiones, en reemplazo de Mario Melanio Medina, quien presentó renuncia al cumplir los 75 años. Sin embargo, el nuncio apostólico, Eliseo Antonio Ariotti, y el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, fueron consultados sobre la denuncia por el supuesto manoseo a una mujer por parte de un sacerdote y del polémico comunicado emitido por la Iglesia. Valenzuela expresó su sentimiento de dolor ante lo sucedido y que toda la comunidad religiosa está apenada al igual que los fieles. Pero durante su explicación dijo que se trata de un pecado leve, al tratarse de un adulto la víctima y no una menor de edad. “Nuestro protocolo es muy serio en relación al abuso de menores, que es un crimen de lesa humanidad. Tolerancia cero para estos casos”, expresó el obispo al resaltar que los actos indecorosos de los sacerdotes son malos y que por esa razón reciben las sanciones correspondientes. Aseguró que la iglesia no esconde ningún gesto indecoroso, sobre todo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Reiteró que en esos casos se tiene una postura clarísima, que es la tolerancia cero en el caso de abusos de menores. “Los actos humanos son complejos, la iglesia juzga los actos humanos indecorosos. Si decimos que es indecoros es porque hubo una situación grave, penosa, tanto para la víctima como para la iglesia. Con estas palabras nosotros pedimos disculpas por todos los gestos de escándalo que podemos crear dentro de la iglesia. Ningún gesto que sea indecoroso debe quedar sin ser denunciado”, resaltó. El prelado mencionó que la Fiscalía está investigando y que la Iglesia no va a obstaculizar en ningún momento. PECADO LEVE. Al ser consultado si la denuncia de manoseo iría al Vaticano, Edmundo Valenzuela respondió que si fuera una situación de delito de menores se iría hasta la máxima sede religiosa, pero como se trata de una persona adulta solo se aguardará el proceso local. "Todos queremos ser respetuosos y que nuestros sacerdotes den el buen ejemplo, pero lastimosamente las tentaciones existen. La Fiscalía investigará”, expresó. Sobre el comunicado en donde el religioso pedía a los jóvenes cuidar de no hacer de una piedrita, una montaña, trató de justificar diciendo que "la montaña es un escándalo como lo es el abuso de menores”. Pero con relación al caso denunciado solo se limitó a decir que “cuando un hijo comete una falta no es una montaña”. Si bien sostuvo que no minimizan el caso, aclaró que hacen la distinción entre los pecados leves y los que son graves. Por su parte, el nuncio Eliseo Antonio Ariotti, solo se limitó a decir que existe un proceso en lo civil y en lo canónico. Pidió esperar el resultado de ambas investigaciones. Fuente: Ultima Hora