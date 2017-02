José Manuel Bóbeda, senador del partido Unace, aseguró que existen 27 votos de los 23 necesarios para aprobar la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial y violar así la Constitución Nacional. El legislador, que responde a los intereses de Horacio Cartes, pero que es representante del Partido Unace, conversó este lunes con radio ABC Cardinal y adelantó que en la semana se presentará el nuevo proyecto de enmienda constitucional para permitir la reelección del presidente Horacio Cartes y donde Fernando Lugo también ve una puerta para volver a Palacio de López. El verborrágico senador indicó que existen “27 votos y más” para aprobar la enmienda. De esta forma, se concretaría la violación de la Constitución Nacional, ya que la reelección presidencial solo puede darse a través de una reforma constitucional. El legislador contó que varios legisladores ya firmaron el nuevo proyecto pero que él no podía decir quiénes son. Sobre el posible rechazo a la presentación del proyecto, una medida que el presidente del Congreso, Roberto Acevedo, adelantó que haría, Bóbeda dijo: “Él no puede tomarse atribuciones que no le corresponden”. “Él tiene que dar entrada y el pleno tiene que aceptar o rechazar. Él es dictador y tirano cuando es así. Él es muchacho no muy probo, no muy bueno, muy dormilón luego es. No es una persona que tenga condiciones”, dijo en relación a Acevedo. Senadores que responden al presidente Horacio Cartes (ANR), a Fernando Lugo (Frente Guasu) y Blas Llano (PLRA) ya tienen los votos suficientes y mañana presentarían el proyecto de reelección presidencial vía enmienda, pese a ser inconstitucional. El Partido Tekojoja anunció que movilizará a miles de campesinos hasta Asunción para respaldar el pedido. Fuente: ABC Color