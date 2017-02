No resistió ni un fin de semana la oferta de Kraft Heinz por hacerse con su archirival Unilever y crear un leviatán de los bienes de consumo global. Warren Buffett y los brasileños de 3G tendrán que esperar. Puede que Unilever tenga que pelear para seguir sien­do independiente ante la persecución de Kraft Heinz Co., el gigante estadouni­dense de los alimentos. El grupo angloholandés de bienes de consumo rechazó una propuesta inicial de US$ 143.000 millones en efectivo y acciones. Suena a mucho, pero es una oferta baja fácil de rechazar. Si Kraft vuelve con más, a Unilever se le tendrán que ocurrir ideas ingeniosas para seguir sien­do independiente. Su tamaño no la defenderá. Se tasó a Unilever en 101.000 millones de libras esterlinas (US$ 125.000 millones) antes que se difundiera el interés de Kraft. Pero la empresa está atrapada en algunas tendencias raras. A pesar de ser internacio­nales y estar denominadas en libras esterlinas, sus acciones rindieron por de­bajo del promedio del FTSE 100 en los últimos 12 me­ses. Lo que atrae a Kraft es la oportunidad de alzarse con un activo que aporta una gran plataforma para lo que mejor hace: eliminar costos integrando empresas o armando separaciones. El grupo estadounidense en­gordó considerablemente sus márgenes en los últimos 36 meses y se anticipa que siga progresando. La oferta fue de US$ 50 por acción, con US$ 30,23 en caja y el resto en acciones. Es una prima de aproximada­mente 20% sobre el precio de las acciones de Unilever al cierre del jueves y 25% por arriba de su promedio tri­mestral. Para tener posibilidades de éxito, Kraft tendrá que ofrecer más valor y quizás más dinero. El componente accionario de la propues­ta inicial es un problema importante. Kraft es 100% alimentos, mientras que Unilever es 60% bienes de consumo y productos para el hogar. LA INNOVACIÓN Lo que es más importante, como señaló Gadfly, Kraft presenta antecedentes dis­pares sosteniendo el creci­miento de las ventas en sus adquisiciones. Para crecer, debe seguir realizando fu­siones y adquisiciones. ¿Cuánto dinero puede po­ner Kraft? Parece que quiere preparar el balance de Uni­lever, reembolsando en la práctica a los accionistas de su objetivo. Los diferenciales de la deuda de Unilever con vencimiento en 10 años se ampliaron 40 puntos bási­cos tras la divulgación de la noticia. Quizás Warren Buffett, el amigo de Kraft, pueda ayudar aportando algunas acciones. Pero él estará atento a sus propios retornos. Esto podría limitar la cantidad de capital accio­nario que aportaría. Paul Polman pasa mucho tiempo fuera de Unilever hablando sobre salvar el pla­neta. Quizás ahora tenga que salvar su empleo. No debería ser demasiado difícil. Tiene opciones. Podría pre­parar a Unilever por su cuen­ta. Podría recortar costos. Podría vender la división de pastas para untar. Vaya, hasta podría realizar una gran separación del grupo entre productos de higiene personal y alimentos. Es tiempo de ponerse a traba­jar. Fuente: Diario 5 Dias