Ante la invasión de langostas que se registra desde hace unos días en ciertos lugares del Chaco paraguayo, una comitiva del SENAVE se encargará de efectuar un control químico de manera a erradicar la plaga. En contacto con Radio La Unión, el Ing. Nelson Fariña, Director de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), confirmó que una comitiva de la institución se dirige al Chaco paraguayo para poder empezar a trabajar en el control de la plaga de langostas. Un equipo de trabajo del SENAVE realiza desde hace unos días un monitoreo del estado actual de la plaga de manera a poder erradicarla de manera efectiva. Fariña recordó que actualmente se registra una invasión de langostas tanto en Bolivia como Argentina, lo cual está afectando seriamente la producción agrícola de dichos países. “Hemos tenido reportes de hace aproximadamente 8 a 10 días que en la zona del Alto Chaco, hacia Toro Pampa y Fortín Torres, hay presencia de langostas”, refirió. Los focos de la plaga fueron detectados a unos 350 kilómetros del Chaco central. El informe de los técnicos señala que se detectó la presencia de langostas en los pastizales, el suelo y los arbustos que rodean la zona afectada. El Ing. Fariña desmintió la veracidad de los videos que fueron divulgados tanto en redes sociales como Whatsapp y en los que se ve a un número importante de langostas atacando varias plantaciones. Desde el SENAVE aún no pudieron confirmar que efectivamente exista esa cantidad de insectos en el Chaco paraguayo. “Los videos que están corriendo son de los campos de Bolivia, donde están estas langostas en Paraguay no hay cultivos agrícolas, solo pasturas para alimentar al ganado y no corresponden a los viveros que aparecen en las imágenes”, explicó. Fariña indicó que a estas alturas ya tienen bien claro el panorama y lograron confirmar que los focos de la plaga no están muy dispersos, por lo que con una acción de control podrán contener a las langostas para evitar la dispersión en zonas de cultivo. “Tenemos implementado un plan de contención para esta plaga, es un procedimiento para evitar la dispersión de las langostas hacia otra zona”, refirió a la R800 AM. El director de Protección Vegetal del SENAVE dijo que la única alternativa para contrarrestar esta invasión es el control químico mediante la aplicación de insecticidas, de manera a eliminar las plagas. La institución se ha encargado de cuidar todos los detalles técnicos, con la delimitación de las zonas afectadas, además de prever qué productos serán utilizados considerando tratando de cuidar el impacto al medio ambiente y a la población cercana. El SENAVE anunció que desde este lunes 20 de febrero se implementará el control químico en el marco de la alerta fitosanitaria por la presencia de langostas (Schistocerca cancellata) en el departamento de Alto Paraguay, Chaco Paraguayo. Fuente: Hoy.com.py