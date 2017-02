El consumo de agua es esencial para evitar la deshidratación, contrarrestar los embates del calor y mantener el buen funcionamiento del intestino. En contra partida, su falta puede producir en el organismo, además de deshidratación, incremento del nivel de glucemia (azúcar en sangre), en el caso de los diabéticos puede ocasionar descompensación. Para que el cuerpo se mantenga hidratado se recomienda beber de 2 a 3 litros de agua por día y no menos de esto. Expertos sugieren que en temporadas donde se observa altas temperaturas es necesario beber más agua que de costumbre y no esperar a tener sed, ya que esta condición se presenta cuando el cuerpo manifiesta deshidratación. En lo posible beber agua sin sodio, principalmente aquellas personas que padecen de hipertensión arterial o insuficiencia cardiaca, puesto que el sodio hace que la presión se incremente y retenga el líquido del cuerpo. La retención de sodio en una persona con antecedente cardiaca puede desencadenar en insuficiencia cardiovascular. Para aplacar la sed no se recomienda el agua gasificada, ya que contiene sodio y colorantes, y no cuenta con ninguna ventaja frente al agua potable. Por otra parte, beber jugo de frutas si bien es saludable, no suplanta el requerimiento de agua que el cuerpo necesita, pese a que contienen agua no aportan los minerales necesarios como lo hace el vital líquido. A la hora de consumir jugos de frutas se pide hacerlo con moderación, porque aparte de fructosa (hidratos de carbono) aporta calorías. Ante las altas temperaturas se recomienda: · Ingesta constante de agua, en lo posible cada 15 minutos. · Evitar exponerse al sol en horario pico, de 10:00 a 17:00. · Utilizar ropa ligera, preferentemente de color claro y holgado. · Aplicar protector solar de factor elevado para proteger la piel de quemaduras, igualmente en días nublados. · Utilizar sombreros y anteojos de sol con protección UV. · En caso de encontrarse en piletas, buscar lugares con sombra y evitar exposición prolongada al sol. · Mantener una alimentación a base de frutas, verduras y evitar alimentos con altas calorías como las frituras y reducir al mínimo la ingesta de alcohol, en lo posible, evitarla. Cuidado con estos síntomas · Personas que presentan mareos, náuseas, escalofríos o desvanecimiento y pérdida de conocimiento, requieren atención médica urgente, por lo que deben recurrir al centro de salud más cercano. · La cartera sanitaria enfatiza prestar mayor atención a los grupos vulnerables: niños, ancianos, gente obesa y quienes estén tomando medicamentos, principalmente a aquellos con problemas del corazón.