La Municipalidad de Asunción implementó desde este miércoles la eliminación del giro a la izquierda en el cruce de Eusebio Lillo y Denis Roa, en el barrio Herrera de Asunción. La inversión fue de G. 354.000.000. La habilitación se realizó en la mañana de este miércoles y contó con la presencia del intendente de la capital, Mario Ferreiro, además de otras autoridades de la comuna, informó el periodista de ABC Televisión Christian Rappenecker. Luis Pereira, director de Tránsito, dijo que por ese cruce circulan “unos 600 a 700 vehículos por hora, por sentido, en el mismo carril”. Aseguró que eso “parece poco” pero en horas pico las colas son extensas. La inversión de la comuna fue de G. 354.000.000, que se usó en señalética y reparación de calles adyacentes. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, expuso sobre otros proyectos que se harán en la zona de Villa Morra y sobre las avenidas República Argentina, España y Rodríguez de Francia. “Son avenidas cruciales”, aseveró. Contó también que se está trabajando con la Essap para no asfaltar las calles antes que el ente proveedor de agua intervenga. “Vamos a cuidar y no malgastar el dinero del contribuyente. Reitero: no hay mala intención contra Essap, sino que hay un retraso en la inversión”, indicó Ferreiro. Los otros dos proyectos pendientes implican la mejora de la Avenida Kubitschek entre Eusebio Ayala y Herminio Giménez. Además, se destinará unos G. 936 millones para volver de sentido único dos calles, Cruz del Chaco y Cruz del Defensor. Fuente: ABC Color