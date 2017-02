La limpieza bucal diaria es muy importante para la salud porque evita la acumulación de bacterias que dañan el esmalte de los dientes y la formación de caries. Así mismo, evita la acumulación de placa bacteriana y con ello la formación de sarro que puede producirle incluso la caída de los dientes por enfermedades periodontales.



Uno de los beneficios de tener buena higiene bucal es prevenir la acumulación de placa dentobacteriana y sarro en los dientes, evitando con ello enfermedades como la caries, periodontitis, halitosis (mal aliento) y gingivitis.



La Dra. Gloria Benítez de Román, odontóloga del hospital central, señaló que el padecimiento recurrente en las consultas es la gingivitis, una enfermedad que genera inflamación, irritación y desgaste de las encías, que de no ser detectada y tratada de manera oportuna ocasiona la pérdida de piezas dentales, cambio de coloración en la zona afectada, sangrado y dolor intenso por daños al hueso de la mandíbula.



Algunos de los síntomas que presenta la infección son: sensación de movilidad de las encías, aumento de sensibilidad al frío y halitosis (mal aliento).



Mala higiene bucal produce la gingivitis, la acumulación de sarros, el cálculo en los dientes, que son por un mal procedimiento de cepillado.



Dijo que los pacientes aluden que por falta de tiempo solo se cepillan a la mañana y a la noche, entonces, la poca frecuencia de los cepillados durante el día ocasiona la aparición de caries dentales que necesitan ser restauradas.







Se insta a la evaluación odontológica por lo menos una vez al año para controlar y tratar los casos a tiempos, ya que, los casos extremos ya son las extracciones y/o tratamientos de conductos cuando se dejan pasar y se convierten en casos más graves.







Los casos derivados a la mala higiene bucal se ven tanto en niños como en adultos. A los niños hay que acompañarlos desde los 1.5 año que inician los cepillados hasta aproximadamente los 6 años de manera a instalar el hábito de higiene bucal.











Hábitos sanos







La odontóloga destacó que la prevención es la clave para evitar problemas dentales, por lo que es indispensable cepillarse los dientes después de cada comida, utilizar hilo dental para eliminar los restos de alimentos teniendo en cuenta que las cerdas del cepillo solamente llegan a las superficies libres de los dientes no así entre los espacios proximales entre diente y diente, enjuagarse con agua y productos bucales especializados que no reemplazan al cepillado sino que refuerza la eliminación y disminuir las bacterias patógenas que se tiene en el organismo que produce el mal aliento, así como acudir al odontólogo para realizarse una limpieza dental profesional cada seis meses.







Consejos para cuidar los dientes:



1. Mantener siempre la boca limpia



2. No cepillar con fuerza



3.Utilizar hilo dental



4. Visitar el odontólogo al menos una vez cada 6 meses.