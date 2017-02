Un suboficial de la Policía Nacional quedó detenido por un supuesto pedido de dinero. El uniformado fue seguido luego de la denuncia de una ciudadana brasileña. La policía detuvo a un policía destacado en la comisaría 22 metropolitana. La Fiscalía montó un operativo que concluyó en la tarde de este miércoles en el patio de comidas de un Shopping de la ciudad de Mariano Roque Alonso. La denuncia es por extorsión y cohecho pasivo agravado (coima). La denunciante es una ciudadana brasileña que dijo haberle entregado 5 mil reales como parte de un pago que luego debía ser de 3 mil dólares, supuestamente para que le entregue un acta, presuntamente exculpandola de una situación aún confusa. El detenido es el suboficial Víctor González que, a priori, habría actuado solo. El uniformado venía sosteniendo conversaciones con la mujer mediante llamadas y por WhatsApp donde queda patente la situación que para la Fiscalía Anticorrupción es suficiente para ordenar su detención. El uniformado no tomó el dinero en el Shopping por ser un lugar público pero el fiscal René Fernández aclaró que su conducta será la analizada y juzgada aunque no se cerrará el círculo con la tenencia del dinero. El cohecho tiene una expectativa de hasta 3 años de cárcel y la extorsión, 5. En las próximas horas se definirá si es imputado o no Fuente: Paraguay.com