A medida que envejecemos tenemos más dificultades para recordar ciertas cosas, esto forma parte del envejecimiento normal y no debe preocupar. Así mismo, muchas veces, en la vejez, existen cuadros de desorientación que pueden afectar a la memoria y a la capacidad de concentración. Podemos decir que la barrera entre el envejecimiento normal y la demencia está en la capacidad para seguir realizando las actividades de la vida diaria. Es decir, no es lo mismo olvidar donde se ha guardado la ropa que olvidar cómo hay que vestirse.



El envejecimiento en la tercera edad causa a veces pánico, pero envejecer es un proceso normal de la persona y debemos aprender a vivir felices sin pensar en que puede haber un trastorno.



No hay que dudar en buscar ayuda psicológica si no se puede superar este miedo a envejecer; con la terapia y los ejercicios adecuados el psicólogo pueden ser de gran ayuda para afrontar el día a día.



Según el Dr. Luis Gini Cálcena, geriatra del Hospital Geriátrico Gerardo Boungermini, la pérdida de memoria y las desorientaciones en los adultos mayores son propias de la edad. Por lo que insta a las consultas con el geriatra que determinarán si son fisiológicas o que se presentan por otras patologías.



Señaló que la pérdida de memoria es también considerada una enfermedad patológica y que tras su diagnóstico se trata, ya que, puede ser originada por diversas causas que a pesar de la edad, el adulto mayor, está orientado en tiempo y espacio, sin embargo, algo puede estar pasando y afectando su memoria como un cuadro infeccioso, un desorden metabólico, padecer colesterol, diabetes, anemia, infección renal, o cualquier enfermedad asociada que colabora a que se presente la desorientación.



Mencionó que, por lo general, esas desorientaciones o pérdida de memoria suelen ser temporales que al solucionar la causa pasa pero a veces detona en iniciar Alzheimer, Arteriosclerosis, entre otras patologías.





El geriatra aconseja que todo adulto mayor debe realizarse un chequeo médico anual, como mínimo. En caso de ser paciente crónico consultar con mayor periodicidad.