Luego de cinco años de haberse planteado la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Presupuesto del 2012, por parte del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, la Corte dispuso archivar la acción porque la citada ley ya no está vigente. Díaz Verón, poco tiempo después de ingresar como fiscal general del Estado, planteó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 200 de la Ley 4581/11, que aprobaba el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Con ello, el titular del Ministerio Público pretendía evitar rendir cuentas al Parlamento sobre los gastos reservados, por lo que la Corte le había concedido la suspensión de los efectos de la citada norma, por resolución del 12 de febrero del 2012. Alegaba que la normativa conculcaba los artículos 3, 137, 249, 266 y 268 de la Carta Magna, por lo que pedía que declarara inconstitucional la citada normativa. resolución. El voto de la ministra Gladys Bareiro, al que los demás se adhirieron, dice que la Ley 4581/11 era de vigencia temporal, que reglamentaba el Presupuesto General de Gastos de la Nación del 2012, de vigencia anual, según la Constitución. Refiere que ante esta situación, ya no correspondía a la Corte pronunciarse sobre los agravios alegados por el fiscal general del Estado, porque la ley señalada ya no se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Explica que con ello no infringe principios o normas constitucionales, que era el requisito exigido por la ley para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. “Otra faceta interesante en materia de agravios no subsistentes se presenta cuando nuevas normas dejan sin efecto aquellas cuya inconstitucionalidad se discute”, dice al citar la doctrina. Añade que en tal hipótesis el juicio sobre “las normas derogadas se torna en principio inoficioso, como si la norma impugnada ya no se aplicara más al afectado”. Dice que por ello correspondía archivar la acción, porque era inoficioso pronunciarse al respecto. Igualmente, ordena levantar la resolución que suspendía los efectos de la citada normativa, mientras se estudiaba la acción. Fuente: Ultima Hora