Este miércoles 1 de marzo, a las 7:30 se dará inicio al “Taller intersectorial para el Desarrollo del Plan Operativo 2017, en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y el Control de la Obesidad 2015 – 2025”, actividad que se extenderá hasta el jueves 2 y tendrá lugar en el Gran Hotel del Paraguay, sito en De las Residentas Nº 902 y Padre Pucheau. El propósito de esta iniciativa es contribuir a la implementación de la estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad 2015-2025, promoviendo la integración y participación multisectorial a través de la construcción de un Plan Operativo con el compromiso de diferentes instituciones involucradas a través de la identificación de acciones concretas a ser ejecutadas en el transcurso de este año. Dicho encuentro será presidido por la Dra. Águeda Cabello, directora general de Vigilancia de la Salud de esta cartera. Asimismo se contará con la presencia de la Dra. Juana Willumusen PhD., consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo; y del Dr. Rubén Grajeda, asesor principal en Nutrición y Determinantes Sociales de la OPS/OMS. El taller se desarrollará en el contexto de las acciones de seguimiento de la Misión de la Fuerza Interagencial de la Naciones Unidas sobre Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, la cual ha tenido lugar en esta capital en febrero de 2016 y ha generado un informe final con recomendaciones concretas a nuestro país respecto a la prevención y control de estas enfermedades no transmisibles, entre las cuales, la obesidad representa un importante factor de riesgo. La obesidad, además de ser una enfermedad grave, es considerada igualmente un factor de riesgo para el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT), como el caso de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En Paraguay un 57,6% de la población mayor de 15 años está excedida de peso, de éstos, el 34,8% tiene sobrepeso y el 22,8% padece de obesidad. Según estos hallazgos, prácticamente 1 de cada 4 paraguayos cuenta con obesidad y 2 de cada 3 presenta algún grado de sobrepeso u obesidad.