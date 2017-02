El servicio de Cirugía General del Hospital Central del IPS se encuentra en el sexto piso y cuenta con 88 camas. El staff de profesionales está compuesto por un total de 32 cirujanos en el servicio entre ellos especialistas de tórax, coloproctologia, cabeza y cuello además de los cirujanos generales.

Por día se realizan 12 cirugías en promedio, y las intervenciones más comunes son las de colon, páncreas, hernias y piedra en la vesícula, esta última aqueja cada día a más gente.

"Si bien no se sabe con precisión porqué aparecen las piedras en la vesícula, se le atribuye a la mala alimentación, es decir, el consumo excesivo de grasas, frituras etc.", manifestó el Dr. Arnaldo Montiel, jefe del servicio de Cirugía General.

Cabe destacar que se realizan más de 650 cirugías de piedra en la vesícula por año en el Hospital Central y que ningún otro nosocomio del país cuenta con esos números.

"La piedra en la vesícula o cálculos biliares pueden ser mortales si no es tratada a tiempo, puede generar otras complicaciones como cáncer en la vesícula y pancreatitis aguda, por eso es importante que las piedras sean extraídas a tiempo", comentó Montiel.