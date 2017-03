Cuando parecía que se llegaría finalmente ayer a un acuerdo entre Gobierno y empresarios sobre el IRP, Hacienda siguió firme en su postura sobre las deducciones y continuarán las negociaciones. Luego de una hermética reunión para tratar de consensuar en torno a un nuevo decreto del Poder Ejecutivo sobre el impuesto a la renta personal (IRP), Gobierno y empresarios prefirieron no realizar declaraciones, por lo que se da por sentado que aún no llegaron a un punto definitivo de acuerdo, respecto de los reclamos que hacen los gremios empresariales y de contadores. Según Luis Tavella, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), los técnicos del Ministerio de Hacienda no aceptaron la propuesta hecha por los gremios empresariales, debido a que el fisco se mantiene muy cerrado en la redacción del texto referido a los gastos deducibles. Estaba todo muy bien encaminado, pero ayer apareció un nuevo representante de Tributación, que frustró los acuerdos logrados hasta el momento, refirió el empresario. Los gremios se reúnen hoy de nuevo con sus técnicos para observar en detalle lo que se avanzó hasta ahora y continuar con las negociaciones. En caso de que no haya acuerdo, verán qué determinación tomar. Según los integrantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), ya se tenía casi todo acordado la semana anterior. En una reunión realizada el viernes pasado, se llegó a un principio de acuerdo para evitar que la aplicación del IRP sea judicializada. Recordemos que existe intención de unos 2.000 contribuyentes de iniciar la acción de inconstitucionalidad contra el decreto Nº 6560, que modifica 34 artículos de la reglamentación del IRP, para limitar las deducciones a los contribuyentes que fueron establecidas en 2012 como mecanismo para formalizar la economía. variaciones. Los empresarios lograron que el nuevo reglamento sea aplicado recién para la liquidación de la renta personal de este ejercicio fiscal 2017, y no desde el 2016, como pretendía en principio la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), mediante el decreto citado y la Resolución General 104/16. Según lo pactado, las retenciones sobre los salarios y facturaciones tampoco se aplicarán a los contribuyentes hasta tanto el Tesoro defina los mecanismos de devolución en caso de que el dinero descontado, posterior a la liquidación, quede a favor del contribuyente, entre otros. El único punto pendiente para estampar el acuerdo final es la deducibilidad. La Feprinco sostiene que todos los gastos e inversiones pueden ser deducibles al momento de la liquidación del gravamen, pero el Ejecutivo insistió en limitarla hasta el monto total de los ingresos anuales del contribuyente. Polémica. Por Decreto 6560/16 y Resolución 104/16, normativas promulgadas a días de finalizar el 2016, el Gobierno decidió cambiar la reglamentación del IRP. Desde la entrada en vigencia de estos instrumentos, los cuestionamientos de empresarios, contadores y abogados no cesaron. Los cuestionamientos giraron en torno a la intención de limitar las inversiones deducibles, al efecto retroactivo de las normativas y la modificación del hecho generador. Gremios como la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y el Colegio de Contadores del Paraguay insisten actualmente en que varios articulados de la nueva reglamentación son inconstitucionales y exigieron que los cambios al régimen se hagan por ley, no por otro decreto. Otra blanco de las masivas críticas es el nuevo proyecto de formulario. La SET puso a disposición de los contribuyentes hasta el pasado 10 de febrero, pero aún no da a conocer cuál será el nuevo documento que será utilizado para liquidar. Fuente: Ultima Hora