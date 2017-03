A fin de acelerar la implementación de la estrategia nacional de Control y Prevención de la Obesidad, el Ministerio de Salud con el apoyo de la OPS/OMS, convocó a diversas instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, a participar de la mesa de trabajo para el desarrollo del Plan Operativo 2017, que tiene como objetivo identificar actividades concretas y medibles a ser ejecutadas a lo largo de este año. La actividad se realiza en el Gran Hotel del Paraguay con expertos en prevención de obesidad y alimentación de la oficina de OMS - Ginebra y OPS – Washington. La Dra. Juana Willumusen PhD., consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo explicó que Paraguay experimenta actualmente una situación de sobrepeso y obesidad similar a la registrada en países de Latinoamérica, con una transición nutricional que está avanzando rápidamente. La experta aseguró que el exceso de peso se observa a edades cada vez más tempranas debido a los malos hábitos que se van adquiriendo desde la infancia - consumo de alimentos procesados, horas frente al televisor o a los videos juegos y nula actividad física. Resaltó la importancia de trabajar con los niños para cultivar en ellos hábitos saludables y de esta manera evitar que lleguen al grado de obesidad y en consecuencia, al desarrollo de enfermedades y muertes prematuras. “La estrategia que dispone Paraguay para prevenir y controlar la obesidad es muy buena. Ahora, lo que se requiere es acción urgente. Este sería el momento clave para poner en acción la estrategia antes que la situación se agrave y sea muy difícil retroceder”, aseveró Willumusen. Para este efecto, mencionó que se están conformando diversas mesas para trabajar en lactancia materna, importancia de la alimentación de los niños y como esto puede afectar en la edad adulta. Por su parte, la Dra. Felicia Cañete, directora de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud informó que el 70% de las muertes en el país están vinculadas a las enfermedades no transmisibles, entre las que citó a las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, los accidentes y las enfermedades respiratorias crónicas. Cañete puntualizó que los factores que predisponen al desarrollo de estas enfermedades son: la obesidad, mala alimentación, inactividad física, tabaquismo y abuso de bebidas alcohólicas. Reveló que con la conformación de las mesas de trabajo apuntan a identificar intervenciones y actividades para modificar los índices de sobrepeso y obesidad. “La meta nacional para los próximos diez años es disminuir en 30% de obesidad en niños y embarazadas y frenar la obesidad en la franja adulta.A fin de año queremos resultados para en el camino ir mejorando esta situación de salud en el país”, subrayó. La región de las Américas, la más obesa del mundo “La región de las Américas es la región más obesa del mundo”, declaró en la oportunidad el Dr. Rubén Grajeda, asesor principal en Nutrición y Determinantes Sociales de la OPS/OMS. Aseveró que el sobrepeso y la obesidad es catalogado como el principal factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles son consideradas como la epidemia mundial del siglo XXI que afecta a todos sin distinciones. En Paraguay, según la encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades, el exceso de peso en ambos sexos supera el 50% acompañando la media mundial. Y la obesidad el 20% en la población adulta. Según estos hallazgos, prácticamente 1 de cada 5 paraguayos presenta obesidad y 1 de cada 2 presenta algún grado de sobrepeso u obesidad. Grajeda indicó que la urbanización creciente, el bajo consumo de frutas y verduras, el consumo de alimentos altos en calorías,grasas, sal y azucares y el sedentarismo, son las principales causantes del desarrollo de la obesidad. Sin embargo, en la franja de niños y adolescentes esta problemática se está agravando; “…de no tomar medidas a tiempo sobre sus hábitos, hay una alta probabilidad de que el niño obeso se convierta en un adulto obeso”, sentenció. Estadísticas mundiales Rubén Grajeda expone que a nivel mundial, 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso se registró en el 2013, mientras que en el 2014, el 39% de los adultos mayores de 18 años reportó sobrepeso, con índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 25. En tanto que, entre los años 1980 y el 2014 se duplicó la prevalencia de la obesidad, con un índice mayor o igual a 30. El sobrepeso es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo II y otras enfermedades no transmisibles. En el 2014 se estimó que el 9% de la población sufría de diabetes y en el 2012 la diabetes fue responsable de 1,5 millones de muertes y 89 millones de vidas perdidas por discapacidad. En la región de las Américas, el sobrepeso y la obesidad afecta a más del 50% de los adultos, a un tercio de los adolescentes y al 7% de niños menores de 5 años. Reducir la prevalencia de obesidad en todas las etapas del ciclo vital en la población paraguaya en los próximos diez años. Para el efecto, la OMS, OPS y otros organismos internacionales recomiendan: Mejorar el acceso a los programas de atención primaria.

Promover la Lactancia materna y la alimentación saludable

Implementar acciones de prevención del sobrepeso y obesidad en el entorno escolar.

Desestimular el consumo de alimentos altos en azúcar, sal y grasa a través de la aplicación de impuestos, la regulación de la publicidad y el etiquetado frontal de advertencia nutricional.

Incrementar la disponibilidad y el acceso a alimentos frescos y nutritivos.

Promover la actividad física.

Vigilar el estado nutricional.