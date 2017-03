El abogado Luis Barrios sostiene que nunca debió ordenarse la prisión preventiva de su defendido, el presbítero Silvestre Olmedo, imputado por coacción sexual, ya que asegura que la denuncia tiene elementos insuficientes. “Es de terror todo esto”, exclamó el letrado en contacto con ABC Cardinal, porque asegura que existen numerosas inconsistencias en la denuncia contra el religioso. Sostuvo que en la imputación el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión “porque saben que no tiene andamiaje para continuar”. La jueza penal de Limpio, Elsa Idoyaga, ordenó ayer la remisión a Tacumbú del expárroco de Limpio presbítero Silvestre Olmedo, quien sufrió un preinfarto al enterarse de la medida. Una vez que se recupere, deberá ser trasladado a la Penitenciaría de Emboscada debido a que Tacumbú se encuentra abarrotada. “Creímos que la jueza iba a ser garantista, es más aun habiendo que el único testigo declaró que ella no vio nada irregular, que estuvo presente y no vio nada, sin embargo, argumentando que el padre Olmedo puede obstruir la investigación fiscal, decreta su prisión”, se queja, ya que la propia iglesia concluyó que Olmedo incurrió solo en “una conducta in decorosa, nada más”. A criterio del abogado, la denunciante, Alexandra Torres (20), la excoordinadora de la Pastoral Juvenil de la parroquia San José, declaró dos veces ante el Ministerio Público y en las dos oportunidades dio versiones diferentes. Además declaran dos personas que nunca vieron nada - según explica - y que solo se enteraron del hecho por la denunciante, y el testigo presencial que asegura no haber visto nada. “Con estos elementos le imputaron por coacción sexual y violación”. La defensa exige que se anule la imputación y el caso, pues alegan que lo denunciado no se encuadra en el tipo penal por el que se imputó al presbítero. “Se puede considerar acoso, pero no llegar a violación, o coacción”. Fuente: ABC Color