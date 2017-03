La directora de la escuela en que se repartieron mochilas con inscripción proselitista, dijo que no pudo decir que no a su prima, porque es la máxima autoridad municipal. Dijo que le sorprendió, pero "ya pasó". María Clotilde Musa, directora de la Escuela Básica Carlos Antonio López de Villa Oliva, habló de la entrega de mochilas con la inscripción "Luis Benítez - Pedro Alliana 2018", a los alumnos de la institución. Dijo que se vio sorprendida por la situación, porque no era algo previsto. Manifestó que una vez que la intendenta de la ciudad, Eusebia Ramona Musa, ingresó a la institución, ya no pudieron evitar la repartición de las mochilas con el mensaje proselisita porque "ella es la máxima autoridad de la ciudad". Señaló que la mujer es su prima y también fue directora de la institución. Añadió que habitualmente hace entrega de libros y útiles para los alumnos de la escuela. En contacto con la 780 AM, aseguró que dijo a su prima que no estaba bien hacer política con los niños, pero recibió como respuesta que se trataba de una donación y por lo tanto no podía rechazarla. La intendenta, por su parte, justificó que el titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, y el ex intendente de Pilar con intenciones de convertirse en gobernador, Luis Benítez, colaboraron para la donación, por lo que consideró correcto colocar los nombres de ambos en las mochilas, según publica Última Hora. Fuente: Paraguay.com