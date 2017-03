Poco más de una hora duró la intensa labor por parte de combatientes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), permitiendo controlar las llamas fueron, quedando visibles los cuantiosos daños en la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA). El incendio de importante magnitud se inició aproximadamente a las 23:40 de la noche de este jueves último, en la oficina de la Asesoría Jurídica de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), situada en la planta alta, según indicó un funcionario de seguridad de nombre Miguel Figueredo, informó el periodista Víctor Ruíz. Los bomberos recibieron la alerta por el siniestro cerca de la medianoche. Inmediatamente llegaron varios carros con combatientes para emprender la lucha contra las llamas que tomaron gran parte de la planta alta de la estación terrestre, ubicada entre las avenidas República Argentina y Fernando de la Mora. El capitán de los Bomberos Rubén Valdéz manifestó en contacto con Madrugada ABC Cardinal que realizaron labores en el lugar un total de 100 combatientes apoyados por 10 carros hidrantes. La situación se declaró controlada poco después de la 01:15 de este viernes. Valdéz señaló “salvamos el 75 por ciento de la Terminal de Ómnibus”. Comentó que durante los trabajos con agua escucharon varias explosiones “similares a las de un petardo o balazos”, sin embargo, no pudo asegurar de qué sitio provenían ni de qué eran. En el interior del espacio el humo predomina. En cuanto a los daños, el revestido plástico del techo que forma parte del cielo raso cayó a consecuencia de los chorros de agua arrojados por los Bomberos, con la intención de apagar el fuego. Sobre un supuesto peligro de derrumbe de la estructura, no se dieron a conocer detalles. ESPERAMOS INFORME El director de la Terminal, Julio Benítez, dijo a través de la 730 AM “lo primero, vamos a esperar el informe técnico de parte de los Bomberos para conocer la situación de la estructura. Por ahora estamos pensando en un plante de contingencia”. Reiteró “no haremos nada hasta tanto saber lo que pasa” y señaló tras una evaluación preliminar que “el 20 por ciento afectó de la estructura de la Terminal, pero no podemos adelantar nada hasta no tener el informe”. Añadió “todos los detalles tendremos después de que nos reunamos con el capitán Valdéz”. Por parte de los buses, declaró que estarán operando en las adyacencias de la estación. Por ahora pedimos refuerzos con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para dirigir el tránsito. “En el transcurso de la madrugada tendremos un panorama más claro de si entran o no a la Terminal”. Fuente: ABC Color