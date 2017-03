Decenas de pasajeros quedaron varados tras el incendio que afectó la Terminal de Ómnibus de Asunción entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Todos buscan viajar, muchos de ellos con pasajes, pero no reciben información alguna. Los pasajeros están apostados en las adyancencias de la sede de la Terminal de Ómnibus de Asunción en la madrugada de este viernes, informó el periodista de ABC Color, Víctor Ruiz. Los usuarios de los transportes de corta y larga distancia exigen que se les detalle desde dónde saldrán los buses para ir a los destinos estipulados y muchos otros piden dónde comprar los pasajes para poder viajar. Existe aún una densa humareda tras el feroz incendio que se registró en el lugar y destruyó toda la planta alta de la estación de autobuses. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad. “El subsuelo esá habilitado, pero le pedimos comprensión a la ciudadanía. La planta baja no sufrió ningún tipo de daño gracias al rápido actual de los bomberos”, dijo a ABC Cardinal el director de la Terminar Julio Benítez. “A partir de ahora lo que tenemos que hacer es reponer el daño causado y ver qué podemos hacer desde allí. El servicio de energía eléctrica está garantizado”, agregó. Actualmente, existen 198 funcionarios que rotan en varios horarios, detalló el director. La Policía también interviene en cuidar la seguridad en la zona ante la falta de energía eléctrica en el sitio. Benítez no quiso adelantar un monto sobre las pérdidas registradas tras el siniestro, pero aseguró que es “importante”. El incendio se registró en una oficina de Asesoría Jurídica de la Terminal en la planta alta entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes. Fuente: ABC Color