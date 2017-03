La Escuelita Patriótica convoca a la ciudadanía a participar de su último evento cultural del mes para tratar, junto con expertos como Benjamín Fernández Bogado, Jorge Rolón Luna y Miguel Cereceda, sobre “Una Política que no percibe los cambios”. La charla tendrá lugar este sábado 4 de marzo a las 10:00 en el Salón Auditorio Augusto Roa Bastos, El Lector (Avenida San Martín casi Austria) y la entrada será libre y gratuita para todo público. Esta es la novena semana de disertaciones de este ciclo que atrae cada vez más público, por los temas tratados y por las proyecciones de estos encuentros en la vivencia de nuestra vida cívica. Debido al éxito obtenido, en las próximas semanas dicha actividad se realizarán en distintos puntos del territorio paraguayo, con el fin de llegar a más ciudadanos comprometidos con el cambio y en la sede central estaremos presentes el primer sábado de cada mes. Los grandes desafíos de la política paraguaya que no son percibidos por la clase dirigente como: la urbanización, la pobreza, la migración, la educación de calidad y la gestión de gobierno, además de los riesgos que corre una democracia de baja calidad como la paraguaya en un cambio de era no percibido en su real dimensión, serán analizados por tres grandes visionarios e intelectuales: Jorge Rolon Luna, Miguel Cereceda experto peruano y el Dr. Benjamín Fernández Bogado, quienes compartirán con el público sus pensamientos y conocimientos sobre el tema. Al final de la disertación de los panelistas, se abrirá un debate con la participación de todos aquellos que deseen realizar preguntas sobre el tema desarrollado. Dicho proyecto se ha constituido en los últimos meses en un verdadero foro cívico en el cual se tratan temas de acuciante actualidad tratados por personas idóneas. La Escuelita ha sido creada como un foro nacional de propuestas en la búsqueda de plantear soluciones a la problemática nacional en distintos órdenes. Destacados intelectuales, científicos, analistas exponen semanalmente sobre la realidad de nuestro país y las posibles vías para optimizar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la formulación de maneras de encarar el proceso del desarrollo en todos los órdenes. La misma pone énfasis sobre todo en la formación de los jóvenes, con el fin de que éstos logren identificarse con los temas nacionales y desplieguen su sentido de pertenencia a su comunidad, a su sociedad y por sobre todo a su patria. Como organización busca revalorizar el pensamiento “como la suprema herramienta humana de la razón y la acción”, según indicó el director general de El Lector, Pablo León Burián. El mismo señaló que esta iniciativa nace con el apoyo de intelectuales, escritores, economistas, pensadores, periodistas, gente de diferentes orígenes, que tienen “la sana intención de buscar aquello que nos una por sobre los legítimos disensos y sobre los conflictos artificiales que se originan por intereses particulares o de grupo”. “Muchos paraguayos tenemos sueños, y sabemos que los sueños pueden convertirse en realidad mediante la acción, sobre todo de la acción mancomunada entre personas de buena voluntad”, señaló el director general de El Lector y de la Escuelita Patriótica.