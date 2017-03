Pediatría aconseja especial cuidado con la automedicación a niños

Muchas veces los padres ante pequeños inconvenientes de salud toman peligrosamente el roll de médicos, y no hacen más que complicar las cosas, esa es una irresponsabilidad que puede llegar a pagarse muy caro.

Cada medicamento y cada droga recetada que la compone trae consigo una reacción adversa. Estas van desde un simple enrojecimiento de la piel hasta problemas mayores, como un paro respiratorio.

"Desde el punto de vista pediátrico muchas son las consecuencias que trae la automedicación, por ejemplo, un niño con fiebre que fue automedicado con parecetamol da una falsa sensación de mejoría, pero en realidad solo se empeora el cuadro y el niño viene a consultar cuando ya está grave", expresó la Dra. Claudia Vargas, pediatra del Hospital Central.

En cuanto a recomendaciones podemos decir que es importante al momento de la consulta con el médico, contarle todos los medicamentos que uno ingiere, si uno es alérgico a ciertos medicamentos o no, para que este no recete algo inadecuado.

También a tomar cuidado con la automedicación de vitaminas, porque estas mal utilizadas, en dosis no adecuadas pueden resultar dañinas.