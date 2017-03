La atención sanitaria en Paraguay debe descentralizarse debido a que muchos pacientes, en grave estado, al ser trasladados desde el interior del país a Asunción fallecen en el trayecto, consideró el director del Hospital de Trauma, Dr. Aníbal Filártiga. El doctor explicó que ha pedido al presidente paraguayo, Horacio Cartes, una estrategia para que en los próximos 30 años todas las zonas del país tengan un “buen hospital con red de ambulancias” para evitar las fatales derivaciones a la capital. “Estoy convencido de que recibimos el 99 % de los pacientes graves del interior. Trauma sobre todo”, indicó el doctor durante una entrevista. Añadió que esos traslados duran horas que son vitales para el paciente y que además se realizan sin que estos hayan sido tratados con suficientes condiciones para garantizar su supervivencia durante el viaje en la ambulancia. “Le meten (al paciente) en una ambulancia y (los médicos) se lavan las manos y viene después de cuatro horas y se mueren aquí a dos cuadras. Se mueren porque la última gota de sangre cayó”, afirmó Filártiga. Este incesante arribo de pacientes en estado crítico o fallecidos a Asunción hace que Filártiga dude de las capacidades de los sanatorios de las diversas capitales departamentales paraguayas, que disponen de infraestructura, pero carecen de recursos materiales y humanos para hacer frente a las urgencias. “Viene un gobernador y lo primero que pide es un hospital para lucirse. El hospital se llena de yuyos (hierbas medicinales), no hay recursos humanos, no hay equipos o no hay mantenimiento. Queda el hospital como un monumento”, aseveró. “Si tienes algo grave te vas a morir ahí (en los hospitales del interior). No están preparados, y están acostumbrados a derivar”, añadió. En ese sentido, Filártiga explicó que la inercia de derivar pacientes a Asunción provoca que los médicos del interior no adquieran la experiencia que se requiere para el tratamiento de situaciones de urgencia. “En trauma hay una cosa que es elemental que se llama 'golden hour', la hora de oro que sigue al accidente. Si no se hace en esa hora lo que se tiene que hacer se van a morir muchos pacientes”, advirtió. Filártiga destacó que su idea es formar a esos sanitarios que tienen que intervenir a los pacientes del interior en los momentos más críticos inmediatamente posteriores al suceso. Y hacerlo con base en tres parámetros: “se le enseña atención inicial, control de daños y criterio de derivación”. “No están tratando el origen. Aunque sea un ginecólogo, tiene que abrir el tórax, poner una pinza donde está sangrando y mandarle con pinza y todo. Pero no mandarle sangrando porque se muere”, puntualizó. Hasta que el proyecto de descentralización propuesto a Cartes pueda ser una realidad, Filártiga indicó que pidió al mandatario un aumento de 200 camas en cuatro hospitales capitalinos, además de un helipuerto en el Hospital del Trauma, principal receptor de pacientes en situación de emergencia. El objetivo es que los pacientes graves lleguen más rápido a Asunción y en las horas directamente posteriores al suceso y con unos primeros auxilios necesarios para garantizar la supervivencia durante el traslado. “Que (los pacientes) vengan rápido y que me lleguen en las horas que siguen, no 24 horas después. Un tipo que está hace 24 horas con traumatismo de cráneo llega aquí para morir”, dijo el doctor. Fuente: EFE