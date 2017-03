Cada vez son más recurrentes los dolores en toda la espalda, es normal escuchar me duele la espalda o no me puedo ni mover, esto a cualquier edad. El dolor puede surgir de repente, con una caída o al levantar algo pesado, también puede empeorar poco a poco.

El dolor de espalda puede ser desde un dolor leve y constante hasta punzadas agudas repentinas que dificulten el movimiento. Cualquiera puede sufrir de dolor de espalda, pero hay varios factores que aumentan el riesgo de padecerlo.

Tener una pobre condición física, el dolor de espalda es más común entre aquellas personas que no realizan ejercicio (sedentarismo), aumentar de peso, el sobrepeso puede hacer que la espalda se esfuerce demasiado y causar dolor, factores hereditarios entre algunas causas del dolor de espalda como la espondilitis anquilosante que puede tener un componente genético.

"Una de las causas más comunes de la lumbalgia aguda es la distensión de un ligamento o de un músculo de la espalda, al levantar algo pesado", manifestó el Dr. Carlos Sanabria, médico clínico.

Torcerse o realizar un movimiento brusco puede producir un estiramiento de los músculos o ligamentos, y provocar así desgarros.

Para diagnosticar el dolor de espalda, el médico le preguntará sobre el historial clínico y le hará un examen físico. El médico también podría mandarle a hacer otras pruebas como: radiografías, imágenes de resonancia magnética, tomografías y análisis de sangre.

"El dolor de espalda puede tener muchas causas, los problemas relacionados con la mecánica de la espalda misma pueden causar dolor, por ejemplo, discos lesionados, espasmos, tensión muscular y hernia discal entre otros", expresó Sanabria. Fuente: Prensa IPS