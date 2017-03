Con argumentaciones respaldadas en documentos oficiales, el equipo jurídico de Petróleos Paraguayos (Petropar), integrado por el Dr. Eduardo Silva Romero, del Estudio Jurídico Dechert LLP, el Director Jurídico Sebastián Irún y el Asesor de la Presidencia, Daniel Alvarez, defendió este lunes los intereses de la empresa y del Paraguay, ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Paris, Francia. Ante las alegaciones de las partes, el Tribunal Arbitral conformado por el Dr. Claus Werner von Wobeser Hoepfner, como Presidente, y el Dr. Horacio Grigera Naón y la Dra. Francesca Mazza, como co-árbitros propuestos por Petropar y PDVSA, respectivamente, decidió esta mañana sobre numerosas cuestiones referentes a la forma en que será desarrollado el procedimiento arbitral y al calendario procesal del mismo. En el punto central de la audiencia, a solicitud de Petropar, y ante la oposición de PDVSA, el Tribunal Arbitral resolvió bifurcar el proceso arbitral. En términos prácticos, esto significa que se deberá desarrollar un proceso previo, en el cual se determinará si el Tribunal Arbitral tiene o no competencia sobre la disputa presentada por Venezuela. Esto demuestra la seriedad que el Tribunal Arbitral otorga a los cuestionamientos que Petropar ha presentado respecto a la competencia del mismo. El equipo jurídico de Petropar estima que la decisión que declare la competencia o incompetencia del Tribunal Arbitral, se dará en los primeros meses del año 2018. Recién en ese momento, y solamente en caso que el Tribunal Arbitral declare que tiene competencia sobre el reclamo presentado por PDVSA, se pasará a estudiar la cuestión de fondo. Sobre lo resuelto en la Cámara de Comercio Internacional, el presidente de Petropar, Eddie Jara, manifestó que: “Estamos muy contentos. Esto evidencia la solidez de las argumentaciones con las que enfrentamos este proceso arbitral. Nosotros mantenemos la misma postura desde el principio, la deuda con PDVSA existe y Petropar va a honrarla. Sin embargo, sostenemos que, en primer lugar, no se han agotado los mecanismos de resolución establecidos entre las partes, y además no vencieron los plazos previstos en el acuerdo para el pago correspondiente¨, puntualizó. Este Arbitraje se realiza en el marco de provisiones de combustibles por parte de PDVSA a Petropar realizadas durante los años 2008 y 2009. Fuente: prensa PETROPAR