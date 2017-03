Amandau, la cadena de heladerías más grande del país, y el Área de Inclusión Social de la Municipalidad de Asunción, presentarán este 9 de marzo una alianza estratégica mediante la cual la empresa familiar implementará cartas de productos en sistema braille. La presentación de esta importante alianza público-privada, que busca lograr la inclusión de las personas no videntes mediante recursos adaptados a sus necesidades, se realizará el jueves, a las 10 hs, en el local emblema de Amandau ubicado en Boggiani y Rep. Argentina, heladería en la cual se implementará inicialmente la carta. La conferencia de prensa contará con la presencia del Intendente de Asunción, Mario Ferreiro, miembros de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), integrantes de la Fundación Saraki, autoridades de Amandau y del Concejal Lic. Ireneo Román, propulsor, ideólogo y responsable del proyecto. Al finalizar el evento compartiremos un brindis y entregaremos helado gratis a las personas no videntes que nos acompañarán. Esperamos contar con presencia y apoyo en la difusión de esta importante acción, que busca reducir distancias y lograr la inclusión de las personas no videntes. Desde ya las agradecemos por su participación. Para más información, contactarse al 0993 567979 o a photton@conceptconsultora.com