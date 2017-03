Lucas Lanzoni, intendente de Ñemby, informó que la Comuna pidió una certeza constitucional a la Corte Suprema de Justicia, de manera a apresurar la trasferencia del cerro que está en el distrito. Indicó que si bien es propiedad de la Municipalidad, aún no tiene los documentos. "Presentamos un escrito solicitando una certeza constitucional que nos respalde respecto al tema. Somos dueños reales, pero no podemos acceder a él. Nunca se tituló a nombre del Estado. Esto nos ayuda a abreviar varios pasos para que esto se transfiera a nuestro nombre", comentó a ULTIMAHORA.COM. Lanzoni explicó que buscan dar seguridad al área que fue explotada por años sin ninguna planificación ni límites. "De hecho, lo primero es dar seguridad. La gente ingresa y se acumuló agua. También pedimos que la policía ambiental se instale en la zona. Somos dueños del cerro por herencia, no hay documento", recordó. El jefe comunal de Ñemby adelantó que pretenden posicionar al cerro de dicha ciudad como el centro turístico del departamento Central. "Estamos pensando en que esto sea explotado de manera turística. Es un predio hermoso y enorme que puede estar a disposición de la gente", remató. Fuente: Ultima Hora