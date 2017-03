Roberto Acevedo, presidente de la Cámara de Senadores, destacó la iniciativa existente entre las partes tras la reunión mantenida el miércoles con Carlos Fernández Valdovinos, titular del BCP. En contacto con la 780 AM, Acevedo indicó que el senador Carlos Amarilla elaboró un nuevo proyecto a ser analizado por los legisladores y será presentado en los próximos días. "Considero conveniente la propuesta presentada por el Sen Amarilla, la cuestión es analizarla a fondo", mencionó. Aclaró que de parte del Legislativo no existe intención de poner “palos a la rueda del Ejecutivo”, considerando innecesario la decisión del Ministerio de Hacienda de recurrir a la certeza constitucional. "Es lamentable que estemos dando esta imagen al mundo, lo importante es que existe ánimo de buscar una solución", dijo. Finalmente, el titular del Congreso resaltó que el deber del Senado es informar a los organismos internacionales que no será legal la emisión de los bonos sin autorización del Congreso. Fuente: Paraguay.com