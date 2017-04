El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, señaló que todo apunta a que el presidente Cartes está decidido a seguir con la enmienda. Consideró que entre los cartistas existe una “orden superior” de persistir en el atropello a la Constitución. En conversación con radio ABC Cardinal, el dirigente de Avanza País realizó un breve análisis sobre el ambiente político actual, tras dos jornadas de la “mesa de diálogo” instalada por Horacio Cartes supuestamente para tratar de zanjar la crisis política que se generó con la insistencia con la enmienda. Ferreiro señaló que “lastimosamente no se avanzó mucho” en las conversaciones con el presidente de la República. “Hay una gran desconfianza de las partes y cuesta iniciar así un diálogo”, manifestó. Recordó que el senador Adolfo Ferreiro, de Avanza País, participó del primer encuentro en Mburuvicha Róga, tras lo cual no se vio siquiera visos de que el cartismo está dispuesto a dar marcha atrás en su proyecto de violación de la Constitución. Mencionó que, ante la actitud del mandatario, decidió acompañar la decisión del presidente del Congreso, Roberto Acevedo, de retirarse de la “mesa con HC”. “Consideramos que sin la presencia de Acevedo ya no era factible seguir negociando”, refirió. Al ser consultado respecto a si Cartes estaría dispuesto a dar marcha atrás y retirar el proyecto de enmienda, indicó que “veo muy difícil eso por los hechos que están sucediendo”. “Creo que el diputado Hugo Velázquez asumió una postura plausible de parar la enmienda mientras se habla; pero todo el resto, los gestos, las reuniones, advertencias... Nos muestran que hay una decisión tomada, una orden superior que parece encaminada inexorablemente a esa decisión, a esa confrontación en el Parlamento”, sostuvo. El jefe comunal consideró que Cartes hubiese dado algún gesto de apertura y ceder en sus ambiciones de llevarse por delante la Carta Magna para imponer el rekutú. “Creo que es importante que se diga claramente si se va a desistir de la enmienda; si no se va a desistir, de qué hablamos”, aseveró. Aclaró que se considera una persona “dialoguista”; sin embargo, “el clima político no contribuye para que se cree el diálogo”. “Es difícil dialogar mientras te meten preso a la mitad de tus seguidores”, expresó al hacer referencia a que la Fiscalía imputó a manifestantes por la quema del Congreso pero no avanzó en la investigación del asesinato de un liberal en manos de un policía. Fuente: ABC Color