A través de Las 77 cruces, que tienen origen entre los siglos XVII y XIX, el visitante puede adentrarse en las variedades y características del símbolo de la cristiandad, y de algunas tradiciones. Acceso: G. 25.000. En estos días santos, una opción para compartir en familia es visitar la muestra Las 77 cruces, pertenecientes a la colección privada del mecenas del arte Nicolás Darío Latourrette Bo. Se trata de la primera muestra temporaria del 2017 del Museo de Arte Sacro, sito en Manuel Domínguez esquina Paraguarí, que incluso abre sus puertas el Viernes Santo. El acceso es de G. 25.000. La muestra expone creaciones enmarcadas en los orígenes iconográficos de la cruz, pasando por las diferentes versiones elaboradas por el arte hispano-guaraní, que mezcla y unifica características naturalistas y simbólicas de larga tradición histórica. "Estas obras no están expuestas en otro lugar, y es la primera y única oportunidad para conocerlas", explica el museólogo Luis Lataza. Las obras en exposición abarcan desde el siglo XVII hasta el XIX, y son representaciones nacionales del crucificado, más un ejemplar andino. Para el museólogo, la Semana Santa es una ocasión propicia para acercarse a conocer el origen iconográfico del tema fundamental dentro del arte sacro cristiano: la crucifixión de Cristo. "Mostramos con fotografías y reproducciones de las primeras representaciones de la historia de la cruz bajo el Imperio romano. A partir de esos orígenes se desarrolla una iconografía de la cruz, y del crucificado", señala. En la muestra se ponen en destaque los nombres de cada parte de la cruz, como por ejemplo, el paño de pureza. "Queremos que la gente entienda la terminología, y luego hablamos puntualmente de la colección de 77 cruces", añade. El museólogo considera que esta es una ocasión para aprender acerca del arte barroco, "a través de las famosas estampas, los grabados flamencos y la visión del artista paraguayo, guaraní o mestizo, que trabajaban la producción de cruces", explica. La didáctica de la muestra abarca explicaciones acerca de las características de cada cruz y cómo se representaban. En cuanto a su disposición, se destacan las cruces con tallas más llamativas, ya sea por lo escultórico propiamente dicho, o por las curiosidades iconográficas incluidas. HOMENAJE. Luis Lataza describe, además, que tres cruces están dentro de nichos "muy barrocos, ornamentados", en tanto que uno de los espacios rinde homenaje al Kurusu Ára. "Inspirados en esta tradición que exalta la figura de la cruz, y que se celebra cada 3 de mayo, se colocaron aparte las cruces más grandes; las de más interesante iconografía, talla escultórica, y las diversas variantes paraguayas dentro de la iconografía de la cruz, en este espacio", señala. Lataza considera que a través de esta propuesta, se puede no solo aprender sobre nuestras tradiciones, sino también admirar unas obras significativas, sobre todo, para quienes las utilizaron para la oración. "Todas estas cruces estuvieron en uso hasta hace poco. Se hizo una limpieza superficial para exponerlas, pero no tienen ningún proceso de restauración. El arte sacro tiene ese fin utilitario que es la oración, aunque nosotros lo vemos como arte", dice Lataza. Fuente: Ultima Hora