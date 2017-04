Julio Vega, presidente de la seccional 21, anunció que habrá un encuentro de dirigentes de base el martes 18 de abril para mostrar apoyo al presidente Cartes en su búsqueda de la reelección. Aseguran que esta vez ya no arrearán con coquitos y gaseosa. El evento, al que describe como “democrático”, fue convocado para esa fecha, para no coincidir con las movilizaciones ciudadanas en que los cartistas son escrachados. “Queremos evitar el choque entre paraguayos. Somos muy obedientes de las leyes”, dijo a ABC Cardinal. Criticó, como otros colorados, a ABC Color, por calificar de violación lo que llevan adelante los legisladores que buscan forzar la reelección. “Ese atropello que ustedes dicen es lo que le molesta a la ciudadanía”, expresó. A su criterio, la enmienda constitucional (y no la reforma vía convención constituyente) es la vía “más democrática” para introducir el rekutú a la Carta Magna, pues a través del referéndum la ciudadanía va a elegir. “Cuál es el problema si la ciudadanía es la que tiene que decidir. Usted, el día de mañana, puede votar que no. A Cartes parece que no se le quiere dar la oportunidad de hacer un periodo más”, expresó. Alabó la gestión del mandatario, asegurando que “tenemos un presidente de la República que hace algo por la República” y, basados en esa premisa, propulsan la reelección. Sobre la bochornosa actuación de algunos referentes políticos que sobornaron a las personas con electrodomésticos, coquito y botellas de gaseosa para participar de las movilizaciones proenmienda, el seccionalero dijo que como dirigentes de base “solo” recurren a esa práctica, es decir ofrecer regalos, en festivales del Día de la Madre o de Reyes, para “motivar a la gente”. Fuente: ABC Color