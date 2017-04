Verónica Serafini dice que “una de las poblaciones que se encuentran más ocultadas, invisibilizadas y desatendidas, tanto por el Estado como por la sociedad, es la que se encuentra privada de libertad. En estos contextos de encierro, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Paraguay viene produciendo conocimiento y proveyendo información acerca de la situación de las instituciones en las que las personas se encuentran privadas de su libertad. Recientemente fueron publicados los resultados del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015, elaborado por el MNP”. La exposición de los datos “demuestra la indigna situación en la que las mujeres privadas de libertad son maltratadas, incluso antes de haber cometido los delitos de los que luego fueron acusadas”. Resulta notorio “que el 24% del total de las mujeres privadas de su libertad que residían en Asunción, y el 8% de las que moraban en Ciudad del Este, antes de su ingreso a las penitenciarías vivían en los barrios más humildes, en situación de exclusión social y marginalizados, ubicados en la periferia de la ciudad, a orillas del río y expuestos a inundaciones”. Además “El 17,2% de las mujeres privadas de su libertad se encuentra en situación o contexto de pobreza, pues manifestaron ser beneficiarias de al menos uno de los programas sociales de reducción de la pobreza (Tekoporã, Abrazo o Adultos Mayores) o pertenecer a un hogar en el que uno o más miembros recibe alguno de esos subsidios. El 5,6% vivió su niñez o adolescencia en alguna entidad, hogar de abrigo, albergue u orfanato y el 20,7% señaló haber estado en situación de criadazgo en su niñez o adolescencia”. Por otro lado, “el censo revela que el 85,6% de las mujeres privadas de su libertad se encontraba trabajando antes de su detención. El 27,5% de ellas eran vendedoras, el 16,3% empleadas domésticas y el 5% amas de casa.Estos datos ponen en evidencia cómo la forma en que la Justicia opera en el Paraguay afecta a los estratos más débiles en términos de posesión de capitales económicos, políticos y sociales, desposeídos de recursos que les sirvan para protegerse”. El censo muestra también “que el 57,8% de las mujeres no accede a controles ginecológicos dentro de la penitenciaría y de que el 91,5% tiene insectos, cucarachas, mosquitos y hormigas en sus celdas. El 59,3% de las mujeres trabaja dentro del penal con un ingreso medio de 455.000 guaraníes mensuales, suma que prácticamente la totalidad de ellas destina a cubrir las necesidades mínimas que no son garantizadas por la administración penal. Por ejemplo, el 94% compra sus elementos de higiene personal. El 20% de las mujeres privadas de su libertad fueron víctimas de malos tratos y torturas dentro del penal”. La autora concluye diciendo que “en el Paraguay la política pública está dirigida a encerrar las consecuencias del problema social, antes que a atacar las causas que ocasionan los problemas personales. Debería resultar más claro ahora, con la información aportada por este censo, que el ideal de la reinserción social no va a poder lograrse en las insanas y denigrantes condiciones de vida antes y durante la privación de la libertad de las personas”.