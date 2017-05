Los nativos de la parcialidad Avá Guaraní que están siendo atacados en Ytakyry se encuentran muy temerosos e indefensos, según declaró el propio comisario Jorge Luis López. El efectivo prometió volver a la zona de conflicto para garantizar seguridad. “Ingresaron, quemaron un precario ranchito y volvieron a salir antes que nosotros lleguemos al lugar”, detalló el comisario Jorge Luis López, de la Jefatura de Itakyry, con respecto al ataque ocurrido anoche en una comunidad indígena de la ciudad. Conforme a sus declaraciones, los nativos se encuentran muy temerosos ante esta serie de “actos vandálicos”. En estos momentos, el comisario se encuentra en otro procedimiento a kilómetros de la ciudad pero prometió volver a la zona de conflicto en las próximas horas. “Son gente indefensa. Como ellos mismos dicen, no tienen cómo defenderse de las armas”, subrayó. En cuanto a la escuela que se decía que había sido derribada también durante el ataque, el comisario indicó que, según el cacique, fue desarmada y trasladada a otra comunidad indígena ubicada en Ybyrarobaná, Canindeyú. “Aparentemente, esa gente les llevó y les abandonó a todos en Hernandarias, pero todavía no estoy tan interiorizado sobre ese dato, debo confirmar”, agregó. Con respecto a la documentación de los terrenos en conflicto, indicó que todavía no vio ningún título de propiedad de ninguna de las partes, pero ese aspecto quedó en manos de la Fiscalía. La comunidad indígena 3 de Julio de Ytakyry fue atacada en dos ocasiones por quienes serían guardias de seguridad de la empresa Industria Paraguaya de Alcoholes SA. Posteriormente, según los datos que se manejan, campesinos arreados van ocupando el terreno. El abogado de los nativos dijo que están prácticamente desamparados por las autoridades. Los guardias estaban encabezados por el excacique de la comunidad, identificado como Luciano Villalba Acosta, quien, según se sospecha, negoció la entrega de las tierras de la comunidad con autoridades de Inpasa. Es por ello que ahora busca desalojar violentamente a las familias que habitan allí, informó la corresponsal Mariana Ladaga. FUENTE ABC DIGITAL