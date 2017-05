En una conferencia de prensa, el Presidente en ejercicio, Juan Afara, reconfirmó que abandona el cartismo. "Me retiro del Movimiento Honor Colorado. Dije que si algo no me gustaba, me iba", destacó. Para hacerlo de manera oficial, el Presidente en ejercicio, Juan Afara, convocó una conferencia de prensa en la Vicepresidencia y reconfirmó su salida del movimiento oficialista. Afirmó que, pese a que respeta al líder del movimiento, Horacio Cartes, él ya había anunciado que si algo no le gustaba, se iba. Por otra parte, manifestó que charlará con los líderes de otros movimientos para construir un consenso y fortalecer el Partido Colorado. "Al final de cuentas, será la dirigencia la que elegirá a su candidato y el pueblo manifestará a quiénes quieren de Presidente. Hay que respetar lo que quiere la gente", indicó en otro momento de la conferencia. El domingo conversará con Horacio Cartes pero no cambiará de posición, porque ya tomó una decisión, que solo será comunicada. Asimismo, indicó que seguirá con el movimiento Sumando Colorados, donde estarán trabajando sin excluir a nadie. “Institucionalmente, voy a seguir trabajando, eso no tiene por qué variar”, acotó. “Los diputados me ofrecieron ser el candidato de los diputados que estuvieron en esa reunión, pero para mí lo más importante es hablar con todos y construir el consenso”, indicó sobre su reunión con los parlamentarios colorados realizada ayer. En cuanto a si se retiró solo por no ser candidato a Presidente, aseguró que él no se aferra "a nada, pero hay que respetarse entre todos" y no quiso especificar a qué cargo aspira. La postura de Afara ya se venía evidenciando desde hace varios días, cuando indicó que no apoyaba la candidatura de Santiago Peña a la Presidencia de la República. Esta mañana, luego de indicar que era inminente su salida del partido, Afara mencionó que el simple hecho de que HC plantee a Peña para sucederlo en el cargo ya constituye una “afrenta a la dirigencia" FUENTE ABC DIGITAL