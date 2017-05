La mamá detenida luego de entregar a su bebé a una mujer que lo llevaría a Argentina se preguntó cómo gente que aborta está libre y ella encerrada por buscar darle una mejor vida a su hijo. Silvina Enriquéz fue detenida este martes, luego de confirmarse que fue la mujer que entregó a su bebé a una ciudadana de nacionalidad argentina en Encarnación. Aseguró que nunca se trató de un negocio y que solo buscó darle la oportunidad de una mejor vida a su hijo, porque ya tiene otros dos hijos y no tiene las posibilidades económicas para brindarle todos los cuidados necesarios. "No le puedo mantener, con los otros dos es muy difícil y uno más no puedo", dijo la joven madre. Aseguró que su pareja le propuso abortar y ella se negó y prefirió dar una oportunidad a su hijo, así como también a la mujer que la ayudó durante el embarazo y tenía un enorme deseo de tener un bebé. Se preguntó cómo gente que aborta está libre, y ella que eligió darle una mejor vida a su hijo está tras las rejas. No sabe cuál es su situación judicial ahora y espera poder tener la posibilidad de regularizar los trámites y entregar a su bebé a la mujer de manera legal. FUENTE PARAGUAY.COM