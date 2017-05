La Galería Jebai Center, siniestrada en Ciudad del Este, cuenta con orden de clausura hace 6 años por no estar en regla con los mecanismos de prevención de incendios; sin embargo, siguen operando gracias a una orden judicial. Dictarán una nueva clausura. Hugo Villalba, director de prevención de incendios de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que según datos de los bomberos, el incendio se habría originado en un ducto de transmisión de energía y no en la parte de las galerías. No obstante, una vez que acerquen informes más detallados pediría una nueva clausura de la galería, que ocupa toda una manzana y consta de 3 bloques. “Este edificio tiene medidas de clausura por la municipalidad“, recordó, indicando que dicha medida fue dictada porque “hay varios informes que tenemos de los bomberos respecto al avance de obras que venían haciendo, para que se vaya haciendo la adecuaciones”, pero no cumplieron. "Deben de tener salidas de emergencia, escaleras, bocas hidrantes, sistema de detección automática de incendios, rociadores. Son como 9 ítems, y no tienen en su totalidad”, remarcó, aunque recordó que la disposición municipal de clausura no se cumplió porque los propietarios lograron una acción judicial a su favor. El local comercial ardió en llamas esta tarde, pero el fuego ya fue controlado. FUENTE ABC DIGITAL