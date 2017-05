Pese a la filmación de una cámara de seguridad que evidencia el contacto entre ambos agentes, según la fiscala Raquel Fernández, el agente de la 16ª Metro niega el hecho, al igual que la abogada de Florentín. El personal de la Comisaría 16ª Metropolitana suboficial Gabriel González negó a los medios de prensa haber entregado los balines de plomo a Gustavo Florentín, durante los sucesos del 31 de marzo y 1 de abril en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Este último fue imputado por homicidio doloso por el crimen de Rodrigo Quintana, ya que fue el primero en ingresar a la sede partidaria y quien pisó a la víctima, según una filmación. "Yo no soy escopetero, yo no tenía balas ni de goma, solo tenía mi arma reglamentaria, lo que tenía en una riñonera eran remedios de primeros auxilios", explicó González. Sin embargo, el suboficial es sindicado por la fiscala Raquel Fernández de ser quien entregó a Florentín la bala de plomo con que luego segó la vida de Quintana. En la víspera se presentó para una declaración testifical. El agente mencionó que ni siquiera conoce al acusado de haber matado a Rodrigo Quintana, pese a la filmación que tiene en su poder la fiscala. González explicó que llegó hasta la sede del PLRA caminando desde cerca del diario ABC Color, cuando bajó de una patrullera donde se encontraba además el suboficial Néstor Cantero Russo, quien fue herido con una pedrada en el rostro, que le produjo un sangrado importante. "Iba en una patrullera con el suboficial Cantero Russo cuando fue herido, por lo que bajamos del móvil y fue ahí que él (Cantero Russo) me dio su escopeta y me dijo que la cuidara, ya que retiró a su nombre", dijo. En otro momento, manifestó que en ningún momento ingresó a la sede del Partido Liberal, donde tomó intervención el personal de Investigación de Delitos de la Policía. "Llegué hasta la puerta, pero como ya vi al personal de Investigación de Delitos, volví a salir", dijo el suboficial. Reconstrucción. Por su parte, Selva Rodríguez, la abogada del único imputado, suboficial Gustavo Florentín, negó que su cliente haya recibido proyectil alguno de su camarada González, a quien además asegura que no le conoce. La abogada mencionó que por suerte se están esclareciendo los hechos, pero para que sean más claros va a pedir como anticipo jurisdiccional de prueba la reconstrucción de los acontecimientos desde cerca del diario ABC Color, ya que desde ahí los agentes reprimieron a los manifestantes hasta el PLRA, bajo las órdenes en aquel entonces jefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, comisario principal Amado Cantero. "Sigo sosteniendo que mi cliente en ningún momento realizó algún disparo contra la sede del Partido Liberal, mucho menos fue quien mató a Rodrigo Quintana", explicó la defensora. La abogada también pidió la imputación del oficial Arnaldo Báez, quien también ingresó al recinto del partido, quien fue el segundo en ingresar, y todo fue bajo las órdenes del comisario principal Amado Cantero. Ante esto, la fiscala del caso, Raquel Fernández, mencionó que hay mucho aún por investigar, que además numerosos elementos más se incluyeron en la investigación. Desde el PLRA cuestionaron la diligencia de la fiscala Fernández, ya que consideran que González debe ser indagado por formar parte de los hechos y no puede ser considerado testigo. Fuente: Ultima Hora