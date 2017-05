Hace seis años que el centro comercial Jebai Center, de Ciudad del Este, se mantiene abierto mediante una medida judicial, pese a irregularidades en su sistema de seguridad. Por fortuna, solo fue un susto. Después de las 13.00 horas de ayer se informó de un principio de incendio en el séptimo piso del edificio Jebai Center, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este, que pudo ser controlado en una hora aproximadamente. Según funcionarios de la Municipalidad local, el lugar debía estar clausurado desde hace seis años por no adecuarse a los requerimientos de prevención de incendios, pero sigue funcionando gracias a una medida judicial. "La primera alarma fue la denuncia de un principio de incendio en el ducto eléctrico. El humo denso empezó a propagarse, tuvimos por el humo baja visibilidad y temperatura, trabajamos con ventilación para despejar el humo denso y tóxico del edificio", afirmó Richard Sartorio, oficial de enlace del Cuerpo de Bomberos de Ciudad del Este. Los bomberos ordenaron la evacuación del edificio, así como los alrededores, para poder trabajar sin dificultades, ya que muchos curiosos estaban presentes en las cercanías con la intención de sacar fotos y grabar con los teléfonos celulares. Colaboraron bomberos de Minga Guazú, Presidente Franco y de la Itaipú Binacional. Atrapados. Según los propios bomberos que participaron del trabajo, en el piso siete hubo dos personas que quedaron atrapadas en un salón comercial, pero que gracias a la ayuda de otras personas pudieron salir rápidamente del edificio. Los voluntarios dijeron que otras personas tardaron en salir del recinto por la poca visibilidad, a consecuencia del denso humo. No solamente los bomberos entraban y salían del edificio, ya que numerosos comerciantes se ocuparon de sacar mercaderías de los locales ante la amenaza de ser alcanzados por el fuego. Pero a diferencia de los socorristas, estos ingresaban sin ninguna protección, como un tapabocas. El edificio ocupa una manzana entera y consta de tres bloques; el principio de incendio se habría producido en el bloque C. Según Hugo Villalba, de la Municipalidad de Ciudad del Este, desde la Comuna van a pedir que se vuelva a clausurar una vez que se tenga el informe de los bomberos. La mayoría de los edificios antiguos aun no hicieron las adecuaciones de sus sistemas antiincendio. Fuente: Ultima Hora