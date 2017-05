La "visita" de Santiago Peña a varios departamentos del país está arrojando resultados positivos, según el criterio del ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. El técnico en economía, posible "heredero del trono cartista", pidió permiso por esta semana y recorrió el interior del país sin definirse como ministro o aspirante al sillón de mando de la República. Baruja sostuvo, en contacto con la prensa, que la visita del joven Peña al Alto Paraná, Guairá, Caazapá y Misiones está denotando buena receptividad por parte de la dirigencia de base de la Asociación Nacional Republicana (ANR). No descarta que, a medida que más lo conozcan, "más lo acepten". "El resultado es muy positivo, tiene buena receptividad por parte de la dirigencia. Esto es muy bueno para nuestro proyecto. A medida que se vaya haciendo conocer va a tener mayor receptividad por parte de la dirigencia y conseguirá el acompañamiento de quienes van a estar haciendo llegar a los afiliados al partido la propuesta del candidato", refirió en contacto con la 970 AM. Según el ministro de Agricultura, Peña sería un buen candidato para las internas de diciembre de este año por ser un técnico que conoce el modelo de gestión del actual Gobierno, que tiene al frente de Horacio Cartes. "La idea es seguir con la gestión de Cartes; es decir, de su modelo de gestión en materia de obras y acciones sociales", dijo. "La gente reclama, ya se está acostumbrando a este modelo y con Peña el modelo va a seguir", sostuvo Baruja, defendiendo la posibilidad de que el titular de Hacienda sea el hombre que represente al movimiento Honor Colorado en las internas, con el fin de ganar y llegar a la presidencia en el 2018. Con respecto a la salida de Juan Afara, vicepresidente de la República, señaló que "toda salida se lamenta" y más por todo lo que representa el dirigente político dentro de un movimiento. "Pese a nuestra intención, la salida de Afara no la podemos evitar, tiene sus fundamentos y solo podemos respetar la decisión", añadió. "Toda pérdida tiene sus efectos colaterales, pero vamos a trabajar para minimizar este impacto", agregó. Dijo, además, que se siente muy orgulloso de que su nombre haya estado dentro de los posibles candidatos de su movimiento, pese a que no hace mucho que trabaja dentro del Gobierno como ministro, pero que aprueba a Peña porque él es "un hombre de equipo". Fuente: Ultima Hora