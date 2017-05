Un hincha del Olimpia que fue baleado por desconocidos en Luque falleció en la mañana de este miércoles. La bala atravesó la zona central del cerebro. Angelina Balbuena, de 58 años, relató que estaba frente a su vivienda cuando repentinamente pasaron tres motocicletas con dos ocupantes cada una y dispararon contra su domicilio. "Por suerte no me mataron", expresó. Las balas impactaron contra la casa y un vehículo estacionado, en tanto que los autores se dieron a la fuga. No se registraron heridos. Balbuena cree que los olimpistas están tomando represalias por la muerte de un integrante del grupo, de un balazo en la cabeza. Ella tiene cuatro hijos cerristas que son amigos del hombre detenido por el caso. La mujer se refiere al asesinato de Milciades Ucedo Candia, de 25 años. El joven recibió un disparo en la zona central del cerebro, tras ser interceptado por cerristas en el barrio Laurelty, de Luque. Fuente: Ultima Hora